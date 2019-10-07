ФСБ расследует дела о призывах к насилию через соцсети

Следственными органами УФСБ по Пермскому краю расследуются два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета).

Как считает следствие, в феврале марте этого года сотрудник одного из местных ЧОПов разместил на своей страничке «В Контакте» материалы, содержащие психофизиологические и лингвистические признаки побуждения к насильственным действиям в отношении лиц других национальностей.

Аналогичное дело возбуждено в отношении другого неустановленного лица, разместившего призывы к насилию в отношении «нерусских» национальностей. Это преступление, как считает следствие, было совершено в конце 2018-го — начале 2019 года. В обоих случаях речь идет о размещении материалов праворадикального направления.