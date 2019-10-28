Пиво и спорт совместимы?

Кабмин поддержал законопроект, который разрешает продавать пиво во время футбольных матчей. Часть прибыли с продажи должно пойти на развитие детско-юношеского футбола и на обслуживание стадионов. Социальные сети воспламенились.

Против

vihlyn: «На чемпионате мира разрешили продажу пива. И любители пива сначала половину тайма протискивались мимо меня на свои места со стаканами, потом половину тайма перлись в обратном направлении, чтоб сходить отлить или догнаться. В итоге один веселый камрад еще и облил нас с соседом своим пивасиком. Я еще понимаю в Германии, где есть культура распития пива и у людей есть чувство меры, где правоохранительные органы несут ответственность за поступки этих людей. У нас же бухая толпа фанатов полезет бить стюардов, те позовут ОМОН… Там, где дети, не должно быть спиртного».

Глаза открою

Дмитрий Подгорный: «Отменят запрет продажи алкоголя или нет, совершенно без разницы, потому что закон этот тупо НЕ РАБОТАЕТ. Кто захочет выпить, тот все равно найдет способ это сделать. Да и не вижу я, если честно, в продаже алкоголя на стадионах ничего криминального. Че-то в трансляциях НХЛ и НБА то и дело в кадр попадают зрители со стаканчиком пива, и у них это не становится проблемой. А у нас опять, видимо, народ не тот».

Давайте верить

Кубометр: «А давайте будем думать и верить, что на пивные деньги стадионы наймут нормальных стюардов, которые будут нейтрализовать пьяных животных. Что деньги пойдут на развитие клубов, на ремонт стадионов. И главное — на развитие юношеских команд. И российский футбол заживет новой жизнью. Ну давайте верить, что все будет хорошо, а не как обычно пивные компании и чиновники на этом наживутся».

А травка?

Василий Уткин: «Помимо алкоголя предлагаю разрешить травку. Вот кому тогда в голову придет бросать петарды на поле?! А после матча никто ни с кем бы не дрался, все бы уходили в хорошем настроении и мечтали прийти на матч снова».

Блоги читала Наталия Нехлебова

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Цифра

свыше 800 млрд рублей

на такую сумму подписали соглашения Россия и страны Африки на экономическом саммите в Сочи «Россия—Африка». На саммит приглашены руководители всех 54 государств африканского континента, всего приехали более шести тысяч человек. Были проведены 35 мероприятий и 1,5 тысячи встреч, подписано 50 соглашений. По словам советника российского президента Антона Кобякова, эта сумма еще не окончательная. Африканские страны привлекают все больше внимания российского и мирового бизнеса.

Источник: «РИА Новости»

240 организаций

с признаками финансовой пирамиды выявил Центробанк в этом году. 90 организаций существовали в виде интернет-проектов, около 70 действовали в форме ООО, другие позиционировали себя как потребительские кооперативы и прочие финансовые институты.

Некоторые организации были свернуты еще на этапе рекламной кампании. Россияне сами стали все чаще информировать ЦБ о новых финпирамидах. Кроме того, граждане стали гораздо реже участвовать в рискованных финансовых аферах.

Источник: 360

около 1 млрд рублей в год

потребуется на восстановление системы медвытрезвителей в России. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект, дающий право регионам создавать медицинские вытрезвители. Законопроект предусматривает создание таких учреждений на базе муниципально-частного партнерства: это дает возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители.

Источник: News.ru

Настроение

Бремя высшего

Быть студентом сегодня сложнее, чем в прежнее время,— так считают 60% россиян, уже перешагнувших этот рубеж. Проблем у учащейся молодежи много, но главная — поиск работы по специальности (ее выделили 22%). Далее чаще всего назывались дорогое образование и нехватка бюджетных мест (21%). Среди основных трудностей современного студенчества 19% указали безденежье и нищенскую стипендию. Студентам усложняют жизнь отсутствие доступного жилья, низкое качество преподавания, а также «неопределенность будущего». Вместе с тем каждый четвертый россиянин старше 25 лет полагает, что нынешним студентам живется, наоборот, легче — благодаря интернету и родителям, у которых молодежь все дольше сидит на шее.

Источник: ФОМ