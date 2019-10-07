Пируэт на экспорт

На фоне снижения доходов россиян и роста конкуренции на внутреннем рынке образования и развлечений, его участники ищут новые возможности за рубежом. Сеть школ «Балет с двух лет», развивающая в России и странах СНГ около 50 заведений, начнет работать в Европе. Первая школа по франшизе откроется в Швейцарии. Участники рынка отмечают, что европейский рынок выглядит менее переполненным, особенно в области балетных школ, но выход на него потребует внимания к маркетингу.

О том, что образовательный проект «Балет с двух лет» планирует в течение года открыть до пяти школ в Западной Европе, “Ъ” рассказал представитель компании. Сейчас сеть балетных школ насчитывает около 50 заведений в России и странах СНГ, часть из них работают по франшизе. По словам представителя компании, 80% тех, кто обращается за франшизой,— топ-менеджеры крупных компаний, включая Сбербанк, автомобильную Kia, табачную Philip Morris International (бренды Marlboro, Parliament и пр.). Развиваться в странах Европы планируется также с помощью франчайзи, уточнили в компании. Первая школа будет открыта партнером, имя которого не разглашается, в швейцарском городе Лозанне.

По собственным данным сети, инвестиции в открытие каждой школы в странах Западной Европы будут достигать €200 тыс., еще €50 тыс. в год потребуется потратить на маркетинг. Таким образом, в первый год на экспансию бренда «Балет с двух лет» в Европе может потребоваться до €1,25 млн.

Сеть школ «Балет с двух лет» основана в 2016 году в Москве Дмитрием и Татьяной Корнеевыми. Сейчас компания управляет 50 заведениями, из них только 13 — корпоративные, остальные развиваются по франшизе. По собственным данным, в 2018 году сеть получила 50 млн руб. выручки.

Бум открытий российских образовательно-развлекательных проектов в Европе произошел еще несколько лет назад, рассказывает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. По ее данным, с 2015 года этот сегмент вырос в пять раз по количеству франчайзеров и в восемь — по количеству потенциально заинтересованных партнеров. «Сегмент франшиз детского образования становится достаточно конкурентным»,— говорит она.

Гендиректор сети игровых развлекательных комнат «Легород» Дмитрий Соколов, который развивает свой проект в Испании, а также планирует работать в ОАЭ, Великобритании, Израиле, Чехии и Италии, соглашается, что выход за пределы России связан с высокой конкуренцией на внутреннем рынке на фоне снижения реальных доходов россиян. «Во всем остальном мире это еще незаполненная ниша. То есть там практически нет нормальных активностей, развлекательных или образовательных, для детей»,— рассказывает Дмитрий Соколов.

Госпожа Рождественская напоминает, что балет прочно ассоциируется с Россией, поэтому неудивительно, что эта концепция была куплена для развития в Европе. «Швейцария — это прежде всего высокий уровень дохода населения и, как следствие, высокий уровень интереса к культуре, а также отсутствие собственных многовековых балетных традиций»,— отмечают в пресс-службе сети «Балет с двух лет». Господин Соколов также соглашается, что у сети есть конкурентное преимущество — вряд ли бы она смогла развивать в ЕС любую другую танцевальную школу. При этом, добавляет он, помимо существующего бренда основная ставка должна быть сделана на обычный маркетинг.

Никита Щуренков, Халиль Аминов