Главные новости к утру 6 октября

Посольство РФ в США направило ноту протеста из-за допроса депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Сотрудник ФБР около часа задавал «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы», а также предлагал госпоже Юмашевой пообщаться «в неформальной обстановке», рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов. Госпожа Юмашева прибыла в США на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс», на который не попали многие представители российской делегации из-за того, что им вовремя не выдали визы США. Подробнее о проблемах с визами.

Турция стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении подготовки к военной операции, которая пройдет на территории к востоку от реки Евфрат, передает телеканал TRT. В частности, в район Акчакале были направлены дополнительно девять грузовиков с бронетехникой и один автобус с военнослужащими. Накануне турецкий президент заявил, что решение о начале операции может быть принято 5 или 6 октября.

Поддерживаемые США «Силы демократической Сирии» (SDF) предупредили, что начало военной операции Турции на севере страны может привести к «широкомасштабной и долгосрочной войне». Официальный представитель SDF Мустафа Бали сообщил, что «Силы демократической Сирии» будут предпринимать шаги для сохранения стабильности в регионе. О развитии сирийского конфликта.

Переговоры Северной Кореи и США, проходившие в Стокгольме, окончились провалом, северокорейская делегация покинула встречу, не дожидаясь ее официального окончания. МИД КНДР сообщил, что американская делегация прибыла ни с чем. В Госдепартаменте отрицают безрезультатность прошедших переговоров.

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев предложил создать аналог ОПЕК для экспортеров зерна. Объединение могло бы заниматься координацией ценовой политики на зерно и поддерживать стабильности зернового рынка в мире. В эту организацию могут войти страны, экспортирующие зерно: Россия, ЕС, США, Канада, Аргентина и другие.