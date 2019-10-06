SDF предупредили Турцию о «тотальной» войне в ответ на операцию на севере страны

Поддерживаемые США «Силы демократической Сирии» (SDF) предупредили, что начало военной операции Турции на севере страны может привести к «широкомасштабной и долгосрочной войне». «Мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ»,— сообщил официальный представитель SDF Мустафа Бали в Twitter. Он также добавил, что «Силы демократической Сирии» будут предпринимать шаги для сохранения стабильности в регионе.

Накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении подготовки к военной операции, которая пройдет на территории к востоку от реки Евфрат. По его словам, решение о начале операции может быть принято 5 или 6 октября. «Турция ожидает от США четкого ответа на вопрос: признает ли Вашингтон террористической организацией PKK/YPG, которую американская сторона выдает за "Сирийские демократические силы"»,— сказал турецкий президент. По его словам, цель Анкары — принести мир на эту землю.

О планах начать операцию в Сирии восточнее Евфрата президент Турции заявил в августе. В том же месяце состоялись турецко-американские переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии, в ходе которых стороны договорились создать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне. Глава МИД Сирии Валид Муаллем назвал нарушением международного права планы США и Турции по созданию зоны безопасности на севере страны. По его словам, иностранные силы, действующие на территории Сирии без разрешения Дамаска, должны быть немедленно выведены.

О развитии сирийского конфликта — в материале “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».