США не считают, что переговоры с КНДР провалились

США опровергают заявления делегации КНДР о безрезультатности прошедших в Стокгольме двухсторонних переговоров, сообщили в Госдепартаменте США. Ранее министерство иностранных дел (МИД) КНДР сообщило о провале рабочей встречи, так как американская делегация пришла на нее «с пустыми руками».

«Сделанные ранее комментарии делегацией КНДР не отражают содержание или дух сегодняшней дискуссии продолжительностью восемь с половиной часов. США привнесли творческие идеи и провели хорошие дискуссии со своими коллегами из КНДР»,— говорится в заявлении Госдепа США.

В Госдепе уточнили, что в ходе двухдневных переговоров были рассмотрены новые инициативы, позволяющие добиться прогресса в каждом из четырех столпов сингапурского совместного заявления. После окончания переговоров в Стокгольме шведская сторона предложила возобновить переговоры через две недели. Американская делегация приняла приглашение. Приняла ли приглашение северокорейская делегация неизвестно.

Переговоры в Стокгольме стали первыми после февральского саммита в Ханое, когда сторонам не удалось договориться. Американскую делегацию возглавлял спецпредставитель США по КНДР Стивен Биганан. Ожидалось, что в центре обсуждений в Стокгольме будет возможный демонтаж части ядерных объектов в северокорейском Йонбёне в обмен на послабление санкций со стороны США.

О двухдневных переговорах в Стокгольме читайте в материале “Ъ” «КНДР и США встретились за шведским столом».