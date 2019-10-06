Вице-премьер РФ Гордеев предложил создать аналог ОПЕК для экспортеров зерна

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев предложил обсудить вопрос координации ведущих стран-производителей зерна на мировом уровне, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера. По словам господина Гордеева, это объединение по типу ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) могло бы заниматься координацией ценовой политики на зерно и поддерживать стабильности зернового рынка в мире. В эту организацию могут войти страны, экспортирующие зерно: Россия, ЕС, США, Канада, Аргентина и другие, сообщили в пресс-службе.

Идею создания объединения Алексей Гордеев озвучил на встрече с министром продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлией Клекнер. Обсудить возможность создания такой организации, по словам российского министра, можно на следующем саммите министров сельского хозяйства в Берлине в рамках выставки «Зеленая неделя», которая состоится в январе 2020 года.

Напомним, в сентябре падение экспорта российского зерна вынудило российские терминалы на юге страны пересматривать ставки на перевалку. Первым цену снизил почти на 30% новороссийский КСК. Решение операторов перевалочной инфраструктуры может поддержать российский экспорт, который снижается второй сезон подряд.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Зерно готовят к экспорту».