Россияне доплатили за картинку

Продажи компьютерных мониторов низкого ценового сегмента в России упали почти на треть, тогда как более дорогие устройства, напротив, демонстрируют рост, следует из данных GfK и Samsung. Экономсегмент уходит на вторичный рынок, а в рознице покупатели готовы доплачивать за разницу в качестве картинки, уверены эксперты. На фоне стагнации рынка персональных компьютеров спрос продолжит уходить в сегменты устройств с высоким разрешением и большой диагональю, прогнозируют аналитики.

Продажи компьютерных мониторов в России в январе—августе 2019 года в низком ценовом сегменте (до 5 тыс. руб.) упали почти на треть, говорится в совместном исследовании GfK и Samsung (есть у “Ъ”). Все остальные сегменты, напротив, показали рост. Рынок мониторов в целом вырос на 15% в деньгах и на 5% в штуках в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 8,6 млрд руб. и более 800 тыс. устройств соответственно. Средняя цена выросла на 10%, примерно до 11 тыс. руб.

«Продолжают расти продажи высокотехнологичных мониторов: с разрешением 4K и выше, изогнутых, ультраширокоформатных и игровых»,— отмечают аналитики. Игровые мониторы (с частотой обновления экрана от 144 Гц и выше) выросли в штуках на 57% и обеспечили 10% в рублевом обороте рынка за восемь месяцев года. Средняя стоимость в этой категории составила 22,8 тыс. руб. Устройства с разрешением 4К, несмотря на рост продаж на 50% в рублях, обеспечивают только 7% в общей структуре рынка. Средняя цена 4K-мониторов составила около 30 тыс. руб.

По данным GfK, Samsung за январь—август занял 19% российского рынка. Гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко утверждает, что в апреле—июне именно Acer лидировал на рынке с долей 14,8%, ссылаясь на данные аналитической компании Context.

Acer фиксирует наибольший интерес покупателей к устройствам в диапазоне 10–15 тыс. руб., продажи мониторов дешевле 10 тыс. руб. сокращаются, подтверждает господин Кравченко. У «М.Видео—Эльдорадо» растут продажи мониторов с диагональю более 22,5 дюйма, на которые приходится больше 60% продаж в натуральном выражении, говорит представитель группы. Онлайн-ритейлер Ozon фиксирует рост в сегменте 6–15 тыс. руб., где продажи за девять месяцев 2019 года выросли на 250% к аналогичному периоду, тогда как общие продажи мониторов у компании растут на 150%. Наибольшей популярностью пользуются Samsung, BenQ, LG и Asus, уточняет представитель Ozon Мария Заикина.

Фокус аудитории смещается в сторону дорогих и производительных компьютеров, которые, соответственно, оснащаются более дорогими мониторами, рассуждает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Мониторы же низкого ценового сегмента уходят на вторичный рынок, который не отслеживается GfK, отмечает аналитик.

Разница в цене между устройствами начального уровня и «крепкими середняками» резко сократилась, покупка максимально дешевого монитора для домашнего использования уже нецелесообразна, а за чуть более высокую цену доступны мониторы большей диагонали с хорошими матрицами, указывает директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Купцов. «Тем не менее экономрешения будут какое-то время жить за счет корпоративного сегмента, где зачастую именно цена является определяющим фактором»,— отмечает он.

Увеличения продаж, по мнению господина Купцова, стоит ожидать в сегменте игровых решений, а наиболее существенный рост произойдет в сегменте 2K-мониторов (разрешение 2560 х 1440 пикселей). Впрочем, чудес до конца года ждать не приходится, указывает он: четвертый квартал 2018 года был очень успешным, что во многом было обусловлено ожиданием роста НДС, поэтому в 2019 году «практически нет шансов его повторить». В целом темпы роста рынка мониторов замедляются вместе с рынком настольных компьютеров, добавляет Михаил Бурмистров, рост сегмента дорогих устройств обеспечивает прибавку в денежном выражении, но в количественном ее практически нет.

Дмитрий Шестоперов