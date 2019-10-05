МЧС посоветовало защититься от агрессивной собаки ударом в морду

Для защиты от нападающей собаки МЧС порекомендовало среди прочего попытаться ударить ее в болевую точку, например, в морду. Также если на вас готовится напасть собака, остановитесь и твердым голосом отдайте ряд команд, советует МЧС.

Подходящие команды «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!» Для защиты используйте предметы, которые есть у вас под рукой — например, зонтик.

Если получится обмотать верхней одеждой руку, спровоцируйте собаку на укус и ударьте ее по верхней челюсти. В министерстве перечислили болевые точки животного — нос, пах и язык.