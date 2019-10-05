Геннадий Головкин потянулся за старым поясом

В ночь на воскресенье по московскому времени в нью-йоркском Madison Square Garden состоится один из самых интригующих поединков года. Казахстанец Геннадий Головкин встретится с украинцем Сергеем Деревянченко в бою за вакантное звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Для Головкина, еще не так давно не знавшего равных в среднем весе (до 72,6 кг), но растерявшего пояса в боях с Саулем Альваресом, встреча с Деревянченко является шансом придать новый импульс своей чуть забуксовавшей карьере. Но хоть букмекеры и котируют его значительно выше украинца, простым этот бой для 37-летнего экс-чемпиона точно не будет.

Еще пару лет назад имя Геннадия Головкина производило на соперников столь угнетающее воздействие, что многие из них, казалось, проигрывали ему еще до выхода на ринг. Но потом случилось то, что происходит в карьере почти каждого бойца,— нашелся кто-то посильнее. Речь о Сауле Альваресе, с которым Головкин сходился дважды. В первом бою была зафиксирована ничья. В повторном, прошлой осенью, мексиканец победил раздельным решением судей и отнял у GGG чемпионские пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и IBF.

Стоит отметить, что далеко не все согласились с тем, что Альварес действительно был сильнее. Как следствие, запрос на третий бой суперпопулярных бойцов представлялся высоким. А после того как Головкин вслед за Альваресом подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN, не жалеющим денег на то, чтобы стать ключевой медиаплатформой профессионального бокса (у мексиканца контракт на 11 боев и $365 млн, у казахстанца — на шесть матчей и $100 млн), проблем с организацией боя быть, казалось, не могло. Тем более что первые два принесли организаторам почти $200 млн.

Но не срослось, потому что Альварес ушел как минимум на время из среднего веса. Он не пожелал драться с обязательным претендентом IBF Сергеем Деревянченко, за что и был лишен пояса. Вместо боя с украинцем Альварес принял небесспорное решение подняться сразу на две категории в полутяжелый вес (до 79,4 кг), чтобы отнять титул Всемирной боксерской организации (WBO) у Сергея Ковалева. Этот бой состоится 2 ноября в Лас-Вегасе и обещает стать крупнейшим боксерским событием года.

Какова в этой истории была роль DAZN, остается лишь догадываться. Но можно предположить, что боссы сервиса посчитали потенциал пары Альварес—Головкин исчерпанным. Ведь DAZN не использует схему pay-per-view, а продает подписку либо на месяц за $20, либо на год за $100. Тех, кого можно было заманить матчем мексиканского и казахстанского бойцов, уже заманили. А для дальнейшего притока подписчиков (сейчас их у DAZN более 4 млн) требуется новая вывеска. Правда, в России бой можно будет увидеть и без подписки на DAZN. Его покажет входящий в Rambler Group (компания ранее приобрела права на трансляцию в России футбольных матчей Английской премьер-лиги) Championat.com. В роли комментаторов выступят известные специалисты Владимир Гендлин-младший и Григорий Стангрит.

Как бы то ни было, а уход Альвареса «наверх» дал Головкину шанс вернуться по-настоящему. Он и сам об этом говорит, отмечая, что победа откроет ему путь к объединительным матчам. Впрочем, и соперник Головкину достался солидный, а не кто-то вроде Стива Роллса, которого он скучно побил летом. Деревянченко ведь уже выступал в чемпионском бою. В 2018-м он оспаривал пояс IBF (стал вакантным после отказа от пояса Головкина) в бою с Дэниелом Джейкобсом, но уступил раздельным решением судей. Впервые в 14 профессиональных боях. Можно не сомневаться, что второй шанс, столь быстро представившийся ему, Деревянченко постарается использовать во что бы то ни стало.

Правда, если отталкиваться от мнения букмекеров, то шансов больше, причем в разы, все-таки у Головкина. Так, William Hill котирует казахстанца с коэффициентом 1,20, а Деревянченко — 4,33. И тут вроде бы не к чему придраться. У Головкина куда солиднее «рекорд» (39–1–1), у него колоссальный опыт, он превосходит Деревянченко габаритами, причем заметно. Головкин на 4 см выше соперника, а размах рук у него больше сразу на 7 см. Но и у Деревянченко, помимо того что он умеет и больно бить, и быстро уходить от ответа, есть сильный козырь — возраст. Украинцу только 33 года. И это обстоятельство, особенно если бой затянется, может сыграть ему на руку.

Александр Петров