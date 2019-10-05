Сегодня исполняется 43 года главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову

Его поздравляет председатель Совета муфтиев РФ, председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин:

— Брат в Исламе, Рамзан Ахматович! Поздравляю с днем рождения и желаю Вам духовных и физических сил, успехов в многотрудной деятельности, а также всемерного благоденствия и процветания народу Чечни, в служении которому Вы уделяете большое внимание вопросам духовно-нравственного развития, поддержанию межрелигиозного и межнационального согласия, укреплению истинных духовных ценностей Ислама. Выражаем надежду на то, что и в дальнейшей своей деятельности Вы будете прилагать усилия во имя сохранения мира на Северном Кавказе, во всей России, опираясь на память своего отца — первого президента Чечни, муфтия Чечни, духовного наставника, ставшего Героем России за борьбу по сохранению целостности страны, за уничтожение угрозы международного терроризма. И да благословит Всевышний Аллах Ваши усилия на прямом пути, и да одарит Своей поддержкой, и вознаградит Своей милостью за Ваш труд в обоих мирах!

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