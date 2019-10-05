Серене Уильямс нужен Кубок Кремля

Экс первая ракетка мира Серена Уильямс рискует не попасть на Shiseido WTA Finals Shenzhen — итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) с рекордным для него призовым фондом $14 млн. Гарантировать себе место в первой восьмерке 38-летняя американка сможет лишь в том случае, если через неделю приедет на «ВТБ Кубок Кремля». Однако пока представители знаменитой теннисистки не обращались к организаторам московского турнира по поводу wild card. Таким образом, не исключено, что Серена Уильямс решила досрочно завершить нынешний сезон.

О том, что Серена Уильямс может не попасть в восьмерку участниц Shiseido WTA Finals Shenzhen, который пройдет с 27 октября по 3 ноября, стало известно после того, как она снялась с проходящего на этой неделе China Open. Перед стартом этого престижного состязания категории Premier Mandatory американка занимала седьмое место по очкам, набранным в нынешнем сезоне, но сравнительно недалеко от нее находились сразу три преследовательницы. Одна из них, швейцарка Белинда Бенчич, выбыла в третьем круге и не смогла обойти Серену Уильямс. Зато украинка Элина Свитолина благодаря выходу в четвертьфинал опередила ее. А теперь к этому близка и голландка Кики Бертенс, которой достаточно в полуфинале справиться с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

Но даже если Бертенс сегодня проиграет, то в запасе у нее будет стартующий 14 октября Кубок Кремля, на который она заблаговременно заявилась. А вот Серена Уильямс в Москве играть не планировала. Таким образом, попасть в основную сетку она сможет лишь в том случае, если попросит wild card.

Участие в Shiseido WTA Finals Shenzhen в этом году особенно выгодно. Ведь после переезда итогового турнира из Сингапура в Китай его призовой фонд вырос сразу в два раза, достигнув отметки $14 млн. Однако пока все идет к тому, что пятикратная (2001, 2009, 2012, 2013, 2014) победительница WTA Finals, заработавшая за карьеру более $92 млн призовых, пропустит его пятый год подряд.

«Пока на данный момент на нас не выходила ни Джилл Смоллер, менеджер Серены Уильямс, ни кто-либо еще из ее команды,— сообщил “Ъ” директор женского Кубка Кремля Алексей Селиваненко.— Хотя если от такой знаменитой спортсменки поступит просьба по поводу wild card, мы будем рады пойти навстречу».

Если Серена Уильямс в итоге откажется от выступления в Шэньчжэне, станет окончательно ясно, что никаких иных целей, кроме как победа в турнире Большого шлема, у нее не осталось. Тем временем в предварительном списке участниц Кубка Кремля произошло одно важное изменение. С московского турнира снялась румынка Симона Халеп, у которой случился рецидив травмы спины. Что касается двух других представительниц топ-10 — чешки Петры Квитовой, де-факто уже попавшей в Шэньчжэнь вместе с пятью другими теннисистками (см. справку), и Элины Свитолиной, то они пока не отказывались от выступления в Москве. Их интерес может заключаться в получении игровой практики и дополнительных рейтинговых очков в конце сезона.

Кроме того, не исключено, что принять участие в Кубке Кремля еще захочет чемпионка US Open Бьянка Андрееску, которая в этом году выступала очень мало, но по-прежнему претендует на титул первой ракетки мира по итогам года. Во всяком случае, менеджер канадки просил Алексея Селиваненко зарезервировать для нее wild card.

10 лучших теннисисток WTA Race Место Игрок Очки 1 Эшли Барти (Австралия) 6216* 2 Каролина Плишкова (Чехия) 5315 3 Симона Халеп (Румыния) 4962 4 Бьянка Андрееску (Канада) 4942 5 Наоми Осака (Япония) 4636* 6 Петра Квитова (Чехия) 4401 7 Элина Свитолина (Украина) 3995 8 Серена Уильямс (США) 3935 9 Кики Бертенс (Нидерланды) 3870* 10 Белинда Бенчич (Швейцария) 3705 * Вышла в полуфинал China Open.

Евгений Федяков