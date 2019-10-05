Взгляд с неожиданной старины

Петербургский фестиваль старинной музыки Earlymusic продолжился концертами европейских участников — ансамблей Masques (Франция) в Капелле и Musica Alchemica (Испания, Италия) в Меншиковском дворце. Обе программы были посвящены инструментальной музыке барокко. Рассказывает Кира Немировская.

В этом году Earlymusic совпал с долгожданным приездом в Россию дирижера Джона Элиота Гардинера с «Английскими барочными солистами». Если явление Гардинера и его музыкантов российской публике воспринималось как возможность услышать патриарха, классика и идеолога старинной музыки, то два фестивальных концерта — это знакомство с тем, чем аутентичное движение живет сегодня, кто его нынешние действующие лица, что и как они играют. В условиях, когда историческому исполнительству давно не нужно отвоевывать свое место в концертной жизни и противопоставлять себя мейнстримной классике, проблема историчности и достоверности интерпретаций все в большей степени выносится за скобки, как уже решенная предыдущим поколением аутентистов. Сегодняшние звезды барочной музыки — те, кто не переучивался из романтических пианистов, скрипачей, виолончелистов, а с первых профессиональных шагов сел за клавесин или взял в руки короткий смычок, скрипку с жильным струнами, а то и виолу да гамба,— свободно владеют языком старой музыки, а потому свободнее, чем их учителя, в обращении со стилевыми догмами.

У старинной музыки издавна есть два главных фокуса, оба устроены как откровение. Первый — сыграть «Времена года» (Гольдберг-вариации, Героическую симфонию — или сонаты Корелли, как во втором из описываемых концертов) неслыханным ранее образом, чтобы дух захватило, и убедить в правильности и историчности именно такой интерпретации знаменитого сочинения. Второй — исполнить неизвестный шедевр забытого автора. Репертуар, как выяснилось за полвека развития движения, практически неисчерпаем, и счастье новых открытий регулярно выпадает даже тем, кто специально интересуется, например, барочной музыкой.

Концерт ансамбля Masques под названием «Истоки Баха» (игра слов: Bach по-немецки — «ручей») был выстроен именно по второму принципу: два часа изумительной музыки австрийских и немецких композиторов XVII века, на одно или два поколения старше Баха, объединенных общим стилевым направлением — stylus phantasticus. Если «Маски» и не являются пионерами этого репертуара, они точно с ним сроднились. Композиция из сочинений Бибера, Шмельцера, Розенмюллера, Вайхляйна и Муффата слушается на одном дыхании. Это бесконечно разнообразный ряд коротких пьес, едва скрепленных в сонаты, и в каждой какое-нибудь чудо: прихотливое полифоническое устройство, захватывающий ритм, пронзительная мелодия, непредсказуемая гармония, а то и все вместе. Ансамбль под руководством клавесиниста Оливье Фортена, ведомый скрипачами Софи Жент и Туомо Суни, подает это богатство с цифровым совершенством, абсолютным единством и счастливой гармоничностью: если и сглаживая какие-то углы, упрощая риторику, то понятно для чего — для красоты.

Если говорить о стилистическом родстве с Бахом, во многом ближе его инструментальному стилю не немецкие старые мастера, а великий римский скрипач-виртуоз и композитор Арканджело Корелли, музыка которого прозвучала на концерте Лины Тур Бонет и ее ансамбля Musica Alchemica. Программу составили сонаты из Opus 5, с их прославленной датой публикации — 1 января 1700 года. Корелли в буквальном смысле открыл этим сборником музыкальный XVIII век. Лина Тур Бонет — музыкант-исследователь: знаток трактатов о барочной инструментальной риторике, исследователь версий кореллиевских текстов, изданных на протяжении XVIII века; в настоящий момент она готовит к изданию рукопись с вариацией сонат, найденную ею в архиве в Боливии. А играет она с огромным темпераментом, нестеснительной яркостью красок и контрастов. Дух захватывает от того, как скрипачка владеет искусством орнамента, барочной мелизматики. Разница между сухим уртекстом Корелли из педагогического репертуара (а его играет каждый школьник-скрипач) и фантастическим барочным мастером в исполнении Тур Бонет наиболее наглядно выражена именно в украшенности и вариационности текста. То как джазовый музыкант, то как оперная дива, забывшаяся в головокружительной колоратуре, скрипачка увлекает нас ощущением свободной импровизации, даже если оно и обманчиво.

В завершение концерта прозвучала знаменитая «Фолия» Корелли — вариации на тему, сохраняющую родовые признаки испанского танца, барочное «Болеро» с экстатическим финалом: никакой тебе аутентичной манерности и сдержанности, сплошной драйв и угар. (Для ансамбля Лины Тур Бонет это ударный номер — в интернете легко найти клип с почти миллионом просмотров.) В таком залихватском музицировании есть свои подводные камни: стоит чуть пренебречь качеством, как приемы превращаются в штампы. Историческое исполнительство давно не секта и не лаборатория, у него есть свой мейнстрим, а потому и китч — где-то совсем рядом.