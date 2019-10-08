Главный экспонат

Наступило время ездить за искусством не в Лондон, а в Москву. Примерно с таким заявлением выступил на пресс-конференции, открывающей работу международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, ее новый арт-директор Саймон Рис. Cosmoscow проходит в начале сентября в Гостином Дворе, надежно закрепив за собой место в международном арт-календаре. И уже второй год компания «Audi Россия» выступает официальным автомобильным партнером этого грандиозного события.

Анна Килимник

67 галерей из 14 стран мира, 300 художников, более 20 образовательных мероприятий в рамках Cosmoscow Talks и Media Forum, более 22 тысяч посетителей за четыре дня, включая рекордные 7,5 тысячи гостей так называемого preview-show, которые на самом деле не просто гости, а самые настоящие VIP-покупатели. Многие из них знают заранее, что будет выставлено на продажу, и зачастую идут на подобные закрытые предпоказы уже с осознанием того, что именно хотят приобрести. Ведь Cosmoscow – это арт-ярмарка, место, где можно не только посмотреть на современное искусство, но и сделать в него инвестицию. И чем больше его там продается, тем выше ценится и само мероприятие. Как сказала Сара Занин, представлявшая римскую галерею z2o Sara Zanin: «Для относительно молодой арт-ярмарки Cosmoscow полна энергии и замечательных людей. Принимая в расчет это, а также высокий уровень организации, мы рассчитываем на успешные продажи в будущем».

В дни работы ярмарки ее особые гости могли воспользоваться услугами курсирующих по маршрутам ключевых мероприятий бесплатных шаттлов, в роли которых выступали представительские седаны Audi A8 и бизнес-седаны Audi A6. Но если кто-то становился обладателем заветного произведения современного искусства, ему вовсе не требовалось сразу запаковывать покупку и аккуратно класть ее в багажник Audi. Рядом с купленной работой клеили небольшой красный кружочек, и новоявленный владелец забирал свое культурное приобретение после закрытия ярмарки, а значит, посетители имели возможность увидеть все выставленные произведения искусства, вне зависимости от того, купили их в самый первый день или не купили вовсе.

Сколько стоит?

Электрический концепт-кар Audi Q4 e-tron позволяет представить, каким будет пятая серийная электрическая модель бренда, дебют которой запланирован на конец 2020 года. С ее выходом электромобили Audi будут представлены во всех ключевых сегментах, от компакт-класса до полноразмерных моделей. Фото: Audi

На Cosmoscow этот вопрос, пожалуй, самый задаваемый. Были предложения и по сто евро, были и на порядки дороже, но самыми дорогими оказались работы Микеланджело Пистолетто, итальянского художника, одного из лидеров движения «Арте повера», так называемого бедного искусства. За каждый потрет из серии «Смартфон» просили 500 тысяч евро. То есть около 30 миллионов рублей. Много это или мало? Это почти пять эксклюзивных Audi A7 Sportback Ocean GT. А их всего-то на весь мир – 111 штук. Презентация эксклюзивной модели прошла на собственном выставочном пространстве Audi, работающем в рамках Cosmoscow.

Пятидверное купе Audi A7 Sportback Ocean GT получило свое особое название из-за того, что кузов автомобилей этой лимитированной серии окрашен в особый синий цвет Galaxy blue metallic. Среди расширенного списка оборудования – аудиосистема Bang & Olufsen 3D Advanced Sound System, фары HD Matrix LED с Audi Laser Light, адаптивная пневматическая подвеска, система динамического рулевого управления, управляемая задняя подвеска, пакеты ассистирующих систем «Город» и «Путешествие», особые накладки на пороги с надписью «1 of 111», сиденья с отделкой из эксклюзивной кожи Valcona, 20-дюймовые диски Audi Sport и многое другое.

Самые динамичные

Фото: Audi

Но на арт-ярмарке не все было на продажу. Например, стенд музея «Гараж» представлял собой вольную реконструкцию квартиры Владислава Мамышева-Монро с использованием вещей из архива художника, хранящихся в «Гараже». Или вот концепт-кар Audi Q4 e-tron, чья российская премьера состоялась в рамках Cosmoscow: купить его нельзя, но можно составить представление о том, как будет выглядеть пятая серийная электрическая модель бренда, дебют которой запланирован на конец 2020 года. Как у Audi A7 Sportback Ocean GT, у концепта особенный цвет кузова – Solar Sky, инновационное лакокрасочное покрытие меняет оттенок в зависимости от угла зрения.

Конечно, Cosmoscow посетило много известных людей, среди которых были и знаменитые поклонники марки Audi: Ксения Собчак, Иван Ургант, Александр Петров, Виктория Исакова, Алина Крюкова, Константин Андрикопулос с супругой Ольгой, Елена Крыгина и многие другие.

Виктория Исакова. С первого взгляда понятно, что перед вами – Audi, и не простая, а электрическая. Контрастные акценты на панелях порогов, там, где находится аккумуляторная батарея, являются важной характерной особенностью моделей семейства e-tron. Фото: Audi

Третьей пошедшей в серию электрической моделью станет Audi Q2L e-tron, специально разработанная для Китая. Четвертой будет купе Audi e-tron GT, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года. В это же время состоится дебют серийной версии Audi Q4 e-tron. Фото: Audi

Поддержка культурных мероприятий уже давно стала неотъемлемой частью стратегии развития Audi. Еще в далеком 1962 году компания создала собственный оркестр Audi Philharmonic Wind Orchestra, а сегодня культурная программа Audi ArtExperience включает в себя не только собственные мероприятия – Летние концерты Audi или Академия хорового искусства Audi, – но и поддержку культурных событий мирового уровня, таких как музыкальный фестиваль в Зальцбурге, Берлинский кинофестиваль и Миланская неделя дизайна. Партнерство с международной ярмаркой современного искусства Cosmoscow – логичный шаг Audi в деле поддержки значимых культурных событий по всему миру. Тем более что, как сказал Саймон Рис, на профессиональном счету которого работа директором Музея современного искусства Новой Зеландии и членство в жюри таких премий, как ярмарки современного искусства в Вене и Окленде: «Cosmoscow – самая динамичная организация из всех, с которыми я работал, а Москва – самый оживленный город из всех, где мне довелось побывать». Так что, если в этом году вы упустили из виду Cosmoscow, внесите ее в свой календарь на год будущий.