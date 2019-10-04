Налоговики подали на банкротство уфимской бани на Луганской

Межрайонная ИФНС №2 по Башкирии направила в арбитражный суд заявление о признании банкротом АО «Центр отдыха Семейный». АО владеет банным комплексом на улице Луганской в Уфе. Вместе с заявлением о банкротстве инспекция попросила суд наложить обеспечительные меры, которые в материалах дела пока не раскрываются, равно как и сумма требований налоговиков.

Дата рассмотрения заявления пока не назначена. Оно зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 2 октября.

Аналогичное заявление ИФНС подавала к АО в 2017 году, задолженность ответчика тогда оценивалась в 1,5 млн руб. В удовлетворении требований налоговиков суд тогда отказал, так как ответчик представил доказательства отсутствия долга, подпадающего под действия ФЗ о несостоятельности. По данным ЕГРЮЛ, 100% акций АО принадлежат мэрии Уфы. Однако в мэрии в 2017 году сообщали, что в 2016 году продали 80% акций предприятия за 30 млн руб. Покупатель при этом не уточнялся, а на портале продажи муниципального имущества данных об этих торгах нет.

Среди активов предприятия — трехэтажное здание площадью 2,87 тыс. кв. м, участок под ним площадью 2,5 тыс. кв. м с правом аренды до апреля 2023 года. В здании размещается офис компании «Уфаойл» (принадлежит Ринату Фаттахову), связанной с предпринимателем Рустемом Абдулмановым.

Ирина Самойлова