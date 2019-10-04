Красноярская полиция ищет авторов фейкового порноролика с учительницей

Полиция Красноярска начала проверку по заявлению педагога одной из школ, ученики которой распространили в соцсетях неприличный видеоролик с героиней, похожей на учителя. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

«Вчера педагог написала заявление в полицию. В соцсети разместили видео, где учительница выступает в роли, так сказать, полового партнера»,— сказали в пресс-службе полицейского главка. Проверкой занимается подразделение по делам несовершеннолетних, полиция устанавливает причастных к делу: «Нужно минимум пять суток, чтобы стало понятно, кого допрашивать».

По словам пресс-секретаря управления образования красноярской мэрии Евгении Тимашевой, школьники выложили в соцсеть видеозапись порнографического содержания и фотографию педагога. В подписи к ним утверждалось, что на видео изображена учительница. «Кажется, ученики достигли дна и еще умудрились снизу постучать. В ролике женщина с похожей на учительскую прической — это единственное сходство с реальным человеком. Учителю 64 года. А теперь хотя бы на секунду представьте ее состояние»,— написала госпожа Тимашева в Facebook.

Юлия Сасевич