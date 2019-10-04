Райффайзенбанк закроет четверть отделений в России

Райффайзенбанк планирует закрыть около четверти отделений организации на территории России, сообщил «Ведомостям» председатель правления банка Сергей Монин. По его словам, организация откажется от 44 из 174 отделений. Райффайзенбанк решил изменить структуру сети и закрыть 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Еще в пяти городах банк перейдет на полностью дистанционное обслуживание, закрыв подразделения, работающие в этих населенных пунктах. Основные изменения произойдут уже в этом году.

Господин Монин сообщил, что за последний год средний клиент банка на 60% чаще стал пользоваться онлайн-каналами и на 30% реже ходить в отделения. Сокращение отделений не окажет существенного влияния на издержки, поскольку все сэкономленные на физической сети деньги банк планирует вложить в развитие IT и существующих 130 отделений в 44 городах. Кроме того, банк также планирует экспериментировать с форматами отделений. Поддержка клиентов будет по-прежнему осуществляться через колл-центр и онлайн-чат. Розничным клиентам удаленно будут доступны все услуги, за исключением ипотеки.