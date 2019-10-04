«Тольяттинская птицефабрика» займется распродажей

Имущество АО «Тольяттинская птицефабрика» выставили на торги. Начальная стоимость магазинов, оборудования, транспорта, турбазы и т.д. составляет 12 млн руб. Весной этого года кредиторы пытались остановить ликвидацию организации и восстановить его платежеспособность, но суд счел, что это невозможно. Как позже стало известно, часть оборудования птицефабрики передана в аренду ООО «Красный 11» Антона Семушина, бывшего владельца «Татарского мясокомбината». Как там ответили „Ъ“, компания занимается восстановлением предприятия, но возможное участие в торгах комментировать не стали.

Имущество обанкротившегося АО «Тольяттинская птицефабрика» единым лотом выставлено на торги. Начальная общая стоимость магазинов, транспорта, оборудования, турбазы, хозяйственного инвентаря и т.д. (всего 300 позиций) составила 12 млн руб. С иском о банкротстве организации из-за долга в размере 2 млн руб. в 2016 году в суд обратилось ООО «Юнитранс», позже его преемником стало ООО «Солидарность-риелт», но потом отказалось от иска. Спустя некоторое время с аналогичным исковым заявлением в арбитраж обратился банк «Солидарность». Сумма требований составила 337 млн руб. Суд начал производство по делу. В реестр кредиторов помимо «Солидарности» вошли ООО «Самарские корма» (51 млн руб.), ФНС (31 млн руб.), ООО «Контакт-Агро» (30 млн руб.), ООО «Провими» (24 млн руб.) и т.д.

Финансовые трудности у «Тольяттинской птицефабрики», рассчитаной на производство 13 тыс. тонн мяса в год, возникли в 2016 году. Тогда выручка организации составила 653 млн руб., убыток превысил 319 млн руб. В 2017 году выручка предприятия достигла 661 млн руб., убыток составил более 190 млн руб. К компании были поданы десятки исков о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам купли-продажи и поставки. В том же году работники птицефабрики обратились к председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому с жалобой на задержки зарплат. В начале 2017 года следственные органы возбудили два уголовных дела в отношении исполняющего тогда обязанности генерального директора предприятия Андрея Киричука и бывшего генерального директора Андрея Шаруева. Их заподозрили в совершении преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов») и ч. 1 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового агента»). Суд признал Андрея Шаруева виновным по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.

Кредиторы несколько раз пытались сохранить предприятие, запустив на нем в рамках дела о банкротстве процедуру восстановления платежеспособности, но антикризисный план не удалось согласовать. В августе прошлого года на птицефабрике началось конкурсное производство, предполагающее продажу имущества компании и ее ликвидацию. В ходе него конкурсный управляющий «Тольяттинской птицефабрики» обратился в суд с требованием остановить процедуру и ввести на фабрике внешнее управление для вывода ее из кризиса. Однако суд посчитал, что наладить деятельность организации невозможно, и отказал в просьбе. Судя по последним опубликованным сообщениями в карточке компании на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, часть торговых помещений передана ООО «Красный 11». По условиям договора арендатор также обязан модернизировать имущество.

• ООО «Красный 11» создано в 2017 году в Новосибирске. Сейчас компания зарегистрирована в Самаре. По данным «СПАРК-Интерфакс», адрес организации совпадает с адресом «Тольяттинской птицефабрики» — ул. Фабричная, 33в, с. Александровка Ставропольского района Самарской области. Единственным собственником и руководителем общества является Антон Симушин. Он также указан совладельцем ООО «Татарский мясокомбината» в г. Татарске Новосибирской области. Однако в компании „Ъ“ ответили, что господин Симушин больше не собственник мясокомбината. Согласно информации в «СПАРК-Интерфакс», выручка «Красного 11» в 2017 году составила 292 тыс. руб., убыток составил 1,5 млн руб. Финансовая отчетность за более поздний период не опубликована.

Как рассказал „Ъ“ Антон Симушин, его компания занимается восстановлением «Тольяттинской птицефабрики», производство было полностью остановлено. На вопрос о том, планирует ли инвестор участвовать в торгах по продаже другой части имущества птицефабрики, господин Симушин отвечать не стал.

Сектор птицеводства в Самарской области находится в состоянии стагнации. В регионе остается последняя работающая «Тимашевская птицефабрика», рассчитанная на производство 140 тыс. т мяса в год. В прошлом году инвесторы свернули начавшееся строительство Сергиевской птицефабрики мощностью 120 тыс. т мяса в год.

Сабрина Самедова