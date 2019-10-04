Общественник остался на фронте

В самарском региональном отделении ОНФ решили не лишать членства в организации Аркадия Лазарева, арестованного на прошлой неделе по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом „Ъ“ рассказал руководитель регионального исполкома организации Вадим Нуждин, в свое время привлекший задержанного активиста на работу в ОНФ. По словам господина Нуждина, «ОНФ пытается во всем разобраться». По сведениям „Ъ“, несмотря на скандал, лидеру самарских «фронтовиков» не грозит лишение полномочий. Общественника связывают с членом федерального исполкома ОНФ, координатором проекта «За честные закупки» Антоном Геттой. Господин Гетта комментировать ситуацию в самарском отделении организации отказался, посоветовав обратиться в пресс-службу ОНФ.

Арестованный на прошлой неделе депутат совета депутатов Самарского района и общественник Аркадий Лазарев продолжит оставаться членом ОНФ.Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области и координатор антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» в ПФО Вадим Нуждин сообщил „Ъ“, что «данный вопрос внимательно изучается, в ОНФ пытаются во всем разобраться». В то же время в региональном отделении «Единой России» приняли решение приостановить членство Аркадия Лазарева в партии на время следствия.

Активист ОНФ и член «Единой России» был задержан 24 сентября сотрудниками УФСБ по Самарской области. Самарский районный суд арестовал его на два месяца по подозрению в коммерческом подкупе. В деле фигурирует ООО «БСТ». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО было создано 14 августа 2013 года и зарегистрировано в Безенчуке. Организация с уставным капиталом 10 тыс. руб. специализируется на перевозке грузов автотранспортными средствами. По итогам 2018 года выручка организации составила 13,7 млн руб., чистая прибыль — 174 тыс. руб. Владельцами общества выступают Аркадий Лазарев (99%) и Татьяна Лазарева (1%)

Следствие считает, что парламентарий получил от конкурентов вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за фактический отказ его фирмы от участия в торгах. В суде депутат и общественник заявил, что связывает свое уголовное преследование с действиями оппонентов из других коммерческих организаций, в том числе ООО «Атлант-Групп» и его руководителя Андрея Шкильнюка, и считает это провокацией. Защита депутата направила в суд апелляцию на его арест. По словам адвоката Андрея Соколова, он настаивает на переводе Аркадия Лазарева под домашний арест, поскольку общественник не несет никакой угрозы. Защита также считает вымыслом слова силовиков о связи депутата с преступным миром.

Это уже не первый скандал, связанный с самарским отделением ОНФ в целом и с господином Лазаревым в частности. Во время ЧМ2018 в Самаре общественник устроил перепалку с сотрудником полиции на площади Куйбышева, где была организована фан-зона. Позже через соцсети господин Лазарев пожаловался на акт насилия со стороны полицейских. Разбирательство дошло до суда, где стороны примирились. Скандальный депутат принес извинения полиции за понесенные репутационные риски, а правоохранители — за реакцию на административное правонарушение. Второй скандал произошел совсем недавно, в начале сентября этого года. Лидер самарских «фронтовиков» Вадим Нуждин во время рейда по штрафстоянкам был задержан экипажем ДПС. По сообщениям ряда самарских информресурсов, в ходе проверки выяснилось, что водитель господина Нуждина лишен прав на управление автомобилем. По оперативной информации, водителем оказался господин Лазарев.

По сведениям „Ъ“, несмотря на громкий арест своего активиста, ставший прецедентным для ОНФ (ранее члены фронта в подобных уголовных делах не фигурировали), федеральный исполком общественной организации не намерен лишать полномочий руководителя своего самарского представителя Вадима Нуждина. Об этом „Ъ“ сообщил собеседник в ОНФ: «Пока такой сценарий не рассмартивается». Господина Нуждина связывают тесные отношения с членом федерального исполкома Объединенного народного фронта, координатором проекта «За честные закупки» и депутатом госдумы Антоном Геттой. Последний комментировать ситуацию в самарском отделении ОНФ и кадровые перспективы господина Нуждина отказался, посоветовав обратиться в пресс-службу организации. В пресс-службе на запрос „Ъ“ не ответили.

По словам депутата Самарской губернской Думы Михаила Матвеева, данная ситуация отразится негативным образом на имидже ОНФ в регионе. «Миссия ОНФ построена на том, что организация как раз борется с теми самыми явлениями, в которых следствие обвиняет Аркадия Лазарева, члена ОНФ.Полагаю, что в самой организации очень сильно переживают по этому поводу. При этом не думаю, что исполком ОНФ решится на кадровые перемены в самарском отделении»,— заявил господин Матвеев.

Евгений Чернов