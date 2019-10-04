В полномочиях не нашлось превышения

Ленинский райсуд Перми вчера вынес оправдательный приговор в отношении бывшего руководителя теруправления Росимущества по Пермскому краю Галины Постаноговой. Она обвинялась в превышении должностных полномочий при передаче восьми земельных участков в собственность ООО «Капитал-Девелопмент» в 2016 году. По версии следствия, подписывая соответствующие документы, она присвоила себе полномочия врио руководителя управления, хотя таковым не являлась. Кроме того, земли не могли быть переданы без торгов, так как «Капитал-Девелопмент» не использовал их по назначению. Сама подсудимая настаивала на своей невиновности. В итоге суд счел, что в ее действиях нет состава преступления.



Уголовное дело в отношении Галины Постаноговой было возбуждено в 2017 году следственными органами УФСБ по Пермскому краю по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, преступление было совершено весной 2016 года. С заявлением о приобретении в собственность восьми участков на территориях Кондратовского и Гамовского сельских поселений Пермского района ООО «Капитал-Девелопмент» обратилось в сентябре–октябре 2015 года. Общая площадь участков — более 29 тыс. кв. м. Ранее ООО выкупило имущественный комплекс обанкротившегося ФГУП «Верхнемуллинский», часть объектов которого находилась на этих участках, а сами они достались компании в бессрочное пользование.

На момент направления обращения в теруправление обязанности руководителя исполняла Елена Васкецова. В начале следующего года госпожа Васкецова собралась в отпуск, с последующим увольнением в связи с выходом на пенсию. Она направила письмо об этом в центральный аппарат Росимущества, но ей было предложено перенести отпуск в связи с планируемой проверкой теруправления. Тем не менее, своего решения она не изменила и издала приказ, что после ухода в отпуск врио руководителя остается Галина Постаногова. Распоряжение о передаче земли за номером 115Р формально было подписано ей в этом статусе 25 марта 2016 года. Позже был заключен договор купли-продажи участков по кадастровой стоимости за сумму чуть больше 40 тыс. руб.

По версии следствия, госпожа Постаногова подписала их незаконно, присвоив полномочия другого лица. Так, Елена Васкецова не могла назначить ее врио своим приказом. Кроме того, за несколько дней до этого Росимущество назначило врио тер­управления Дениса Пивненко, как раз с 25 марта. Кроме того, силовики считают, что ООО «Капитал-Девелопмент» не могло получить эти участки без торгов, так как не использовало их в рамках разрешенного сельскохозяйственного назначения.

Фактическое местоположение трех участков также не соответствовало их границам. Таким образом, «Капитал-Девелопмент» мог приобрести их только посредством торгов, а их рыночная стоимость составляет более 71 млн руб. При этом фактически распоряжение подписано в апреле, когда Галина Постаногова точно не была врио руководителя управления. К этому выводу силовики пришли, изучив программу, в которой велся электронный документооборот, и материалы телефонных переговоров.

Галина Постаногова своей вины не признала. В ходе следствия и суда она поясняла, что получила приказ о своем назначении врио от Елены Васкецовой, который был обязателен для исполнения. По словам госпожи Постаноговой, о том, что госпоже Васкецовой не был согласован отпуск, она не знала, как и о том, что с 25 марта ведомством руководит Денис Пивненко. Распоряжение 25 марта она подписала до его приезда в управление. При этом еще до его назначения в теруправлении работала комиссия центрального аппарата Росимущества, и у проверяющих не возникало вопросов относительно ее полномочий, они воспринимали ее как руководителя. Также Галина Постаногова пояснила, что как заместитель руководителя управления она могла подписывать подобные документы, право на это ей гарантировала доверенность, подписанная госпожой Васкецовой. Данные о том, что участки использовались не по назначению, гос­пожа Постаногова и ее защита считают надуманными и не основанными на фактических обстоятельствах.

В результате суд счел, что вина Галины Постаноговой не доказана. При этом он согласился с версией следствия, что распоряжение о передаче участков и договор купли-продажи были подписаны задним чис­лом. В то же время, из текста приговора следует, что даже будучи замом она имела полномочия по подписанию подобных документов. Несмотря на то, что госпожа Постаногова не имела права подписывать их от имени руководителя теруправления, ее действия не образуют состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.

Также в приговоре указано, что к тому времени порядок предоставления земельных участков без проведения торгов не предусматривал в качестве основания для этого такой формы документа, как распоряжение. К тому времени оно было внутренним документом Росимущества. «Подписание распоряжения не имело юридической силы и юридически значимых последствий повлечь не могло»,— отметил суд. Кроме того, председательствующий не согласился со следствием в том, что ООО «Капитал-Девелопмент» использовало земли не по назначению, поэтому не могло их получить без торгов и по кадастровой стоимости. «Выкупная цена соответствует положениям Земельного кодекса РФ. Мнение о применении в сделке по продаже участков их рыночной стоимости не основано на законодательстве»,— говорится в приговоре.

Сама Галина Постаногова назвала оправдательный приговор закономерным. «Я не сомневалась в этом с первой минуты, нет, даже с первой секунды, как узнала о возбуждении заказного дела»,— заявила она. По ее мнению, оно было основано «на ложных показаниях абсолютно некомпетентного лица». Госпожа Постаногова намерена реализовать свое право на реабилитацию, взыскать моральный вред от незаконного уголовного преследования.

Представитель прокуратуры Юрий Соболев пояснил, что вопрос о внесении апелляционного представления на решение суда будет решать после тщательного изучения мотивировочной части приговора.

Дмитрий Астахов