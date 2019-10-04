Прощай, Виват

Компания «СБК Трейд», основной кредитор «Виват-Трейда», оператора сети магазинов «Виват», реализовала первые объекты бывшего ритейлера: продано пять магазинов в Перми и один в Березниках. Экс­перты предполагают, что стоимость объектов оказалась ниже рыночной, что обусловлено процедурой банкротства их владельца. Свою роль сыграла большая площадь помещений и ограниченный круг покупателей такой недвижимости.



Новый владелец недвижимости «Вивата» (ООО «СБК Трейд») начал ее распродажу. Как выяснил „Ъ-Прикамье“, в августе и сентябре было реализовано пять магазинов в Перми и минимум один в крае.

ООО «Виват-Трейд» было оператором крупнейшей пермской розничной сети магазинов «Виват». Банкротом компания была признана 25 апреля 2017 года. Общая задолженность перед кредиторами — более 5 млрд руб. Летом после нескольких попыток продать недвижимость сети единым лотом (со стартовой стоимостью 2 млрд руб.) основной кредитор компании ООО «СБК Трейд» принял решение оставить имущество себе.

Сообщалось, что кредитору отошло имущество на 1,6 млрд руб.: земельные участки, склады, помещения. Отметим, что без торгов новый владелец реализовал за 250 млн руб. распредцентр «Вивата» группе «ЭКС» бывшего губернатора Олега Чиркунова. Остальные объекты, включая крупнейшие ТЦ («Горный хрусталь» и гипермаркет на ш. Космонавтов, 65), 12–14 сентября были зарегистрированы за ООО «СБК Трейд», свидетельствует Росреестр. При этом новый собственник не продавал объекты через публичные оферты на площадках вроде Avito, все сделки были оформлены кулуарно.

Собственником сразу двух помещений стала предприниматель Татьяна Плотникова, владелица здания кинотеатра «Октябрь» (ООО «Аватар-парк»), ей же принадлежит ТМ Brando (магазин обуви). Татьяна Плотникова приобрела у «Виват-Трейда» встроенное помещение на первом этаже жилого дома по ул. Уральской, 113 (у цирка), площадью 654,7 кв. м. Свидетельство зарегистрировано 22 августа. Второй приобретенный актив находится на первом этаже жилого дома по ул. Ленина, 81 (Дзержинский район). Помещение площадью 979,5 кв. м находилось в собственности «Виват-Трейда» с 2014 года. В окружении Татьяны Плотниковой отказались комментировать сделки.

Два объекта «Вивата» купил пермский владелец недвижимости Михаил Шило и члены его семьи. Господин Шило является учредителем и соучредителем 15-ти обществ (ООО «УК БЦ „Луначарский“», ООО «Глобал», ООО «Гамы», ООО «Уралнефтетранс» и других). В августе Анна Шило стала собственником помещения на первом этаже в ТЦ «Карнавал» по ул. Уинской, 8а. Объект площадью 1,19 тыс. кв. м находился в собственности сети магазинов с 2009 года. Также Михаил Шило купил у «Вивата» 4/5 земельного участка под двухэтажным торговым центром на бульваре Гагарина, 91. Общая площадь участка 2,34 тыс. кв.м. Талия Шило приобрела еще 34/500 доли в земельном участке. Другими собственниками участка стали Анна Бездомникова, Алексей Мокрушин, Александр Дулов и Андрей Максимов.

Еще одна проданная площадка под магазин расположена в Свердловском районе (ул. Анвара Гатауллина, 5, площадь 1,32 тыс. кв. м). Покупателем стал Геннадий Вдовин. Предприниматель сдает собственное нежилое недвижимое имущество, занимается арендой и управлением недвижимостью, также он учредитель ООО «ЭкоИнвест», ООО «Развитие» и ООО «Пермтекстиль».

Кроме того, «Виват-Трейд» реализовал в Березниках встроенное помещение продовольственного магазина площадью 1,67 тыс. кв. м. Недвижимость находится в ТРЦ «Миллениум» по ул. Пятилетки, 87а. 20 сентября собственником помещения стал Михробшо Шоев. Согласно kartoteka.ru, уроженец Таджикистана, вставший на учет в Новосибирске как ИП, занимается розничной торговлей обувью.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев отмечает, что цена недвижимости, которую продают через конкурсное производство и процедуру банкротства, оказывается существенно ниже рыночной. «Могу предположить, что вилка цен на места в центральной части города колебалась от 40 до 45 тыс. руб. за кв. метр,— говорит гос­подин Ананьев.— Помещения, например, на ул. Гатауллина могли уходить чуть дороже 30 тыс. руб., они большие по площади. К тому же многие покупатели не хотят связываться с такими объектами, потому что продажа недвижимости при конкурсном производстве имеет некоторые особенности».

Исполнительный директор ООО «Р-Консалтинг» Ольга Козырева говорит, что продажа объектов в рамках конкурсного производства не предусматривает скидок, цены снижаются по процедуре, установленной законодательством.

По мнению Алексея Ананьева, круг покупателей недвижимости, реализуемой при банкротстве, ограничен. Такие интересанты в первую очередь ищут финансовую выгоду и приобретают помещения, дожидаясь нужной цены, когда конкурсный управляющий ступенчато снижает сумму сделки. «Люди ожидаемо покупали помещения под конкретных арендаторов, которые уже оценили трафик. Покупателя интересовала низкая цена объекта, и он понимал сроки его окупаемости,— говорит Алексей Ананьев.— Помещения „Вивата“ продаются уже достаточно давно, все ожидали границы цены, по которой они становились интересны. Думаю, эти места были выбраны неслучайно и проблем с арендой там не возникнет». Эксперт добавляет, что рынок торговой недвижимости формата магазинов и продуктовых супермаркетов в Перми ограничен, новые объекты на нем не появляются, а перепродаются уже существующие.

Гендиректор АН «Перемена» Станислав Цвирко считает, что такие крупные активы сети «Виват, как «Горный хрусталь» и гипермаркет могут заинтересовать только крупных игроков, например, продуктовые сети типа «Магнит», Х5 Retail Group. «Это некий показатель экономической ситуации. Чтобы такой крупный объект приобретать, надо окупать его, иметь план развития сети. Сети сегодня не рассматривают формат гипермаркетов, ритейлеров интересуют небольшие форматы магазинов, в несколько сот метров, формат гипермаркета им тяжело будет «прокачать», - считает господин Цвирко.

Евгения Ахмедова