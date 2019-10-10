ТЭК и надо

В рейтинг крупнейших по выручке и чистой прибыли 10 предприятий, зарегистрированных в Башкирии, по итогам 2018 года ожидаемо вошли в основном компании топливно-энергетической и химической отраслей. Приятным исключением здесь выглядит машиностроительный гигант ОДК-УМПО, отметившийся в числе передовиков по объему чистой прибыли, и республиканское подразделение «Фармстандарта», возглавившее рейтинг предприятий с самым значительным ростом чистой прибыли.

Издательский дом «Коммерсантъ-Башкортостан» совместно с системой профессионального анализа рынков и компаний «СПАРК-Интерфакс» публикует рейтинг 10 крупнейших республиканских компаний по объему выручки, чистой прибыли и их динамике в 2018 году. Все показатели приводятся по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

В рейтинге могут встречаться структурные подразделения одного холдинга, например, «Роснефти», в состав которой входит группа уфимских НПЗ, «Башнефть-добыча», «Башнефть-розница» и «Уфаоргсинтез».

Самые доходные В пятерку самых доходных компаний Башкирии в 2018 году вошли четыре предприятия топливно-энергетической отрасли и проектный институт «Петон». Лидером по объему выручки в прошлом году была АНК «Башнефть», оборот которой вырос на 35%, до 755,44 млрд руб. Это единственное зарегистрированное в Башкирии предприятие с доходом выше 500 млрд руб. Еще у трех гигантов башкирской промышленности выручка превышает 100 млрд руб. На втором месте рейтинга — дочернее предприятие «Газпрома», ООО «Газпром Нефтехим Салават», выручка которого составила 261,12 млрд руб. (на 48% больше показателя 2017 года). На третьем — «Башнефть-розница», управляющая крупнейшей топливной розницей в регионе: ее доход за год вырос на 19%, до 119,29 млрд руб. Четвертый по величине объем выручки сгенерировало подразделение ЛУКОЙЛА ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», в управлении которого находится вторая по величине сеть АЗС в Башкирии. Доход «дочки» ЛУКОЙЛа вырос за год на 78%, до 110,6 млрд руб.

На пятом месте по объему выручки (81,1 млрд руб., рост на 34,5%) — единственная подрядная организация в сфере ТЭК: ООО «Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа «Петон» (принадлежит Игорю Мнушкину, Олегу Полякову и Андрею Гранкину).

Оставшиеся пять мест в топ-10 по объему выручки поделили «Башнефть-добыча», торговый дом «Башхим», «Газпром межрегион газ Уфа» и Башкирская генерирующая компания. «Башнефть-добыча», управляющая активами upstream-блока АНК, увеличила доход на 19%, до 77,4 млрд руб. Динамика увеличения доходов (1,6%) у единственного представителя машиностроения в этом рейтинге — ОДК-УМПО — в сравнении с нефтяниками выглядит символической, тем не менее предприятие на седьмом месте с показателем выручки 75 млрд руб.

На восьмом месте (выручка 58 млрд руб. с ростом на 16%) торговый дом «Башхим», продающий продукцию российского монополиста на рынке кальцинированной соды — Башкирской содовой компании и входящего в ту же группу Березниковского содового завода (Пермский край). На девятом — сбытовое предприятие «Газпрома» ООО «Газпром межрегион газ Уфа», выручка которого увеличилась на 21,3%, до 52,17 млрд руб.

Замыкает рейтинг представитель энергетического сектора — Башкирская генерирующая компания «Интер РАО». Ее доход составил 46,8 млрд руб. с ростом к 2017 году на 8%.

Самые прибыльные ТОП-10 самых прибыльных предприятий Башкирии по результатам 2018 года выглядит более разнообразно. Здесь тоже преобладают компании ТЭК, занимающие две трети мест в первой десятке, но представлены уже два машиностроительных предприятия (ОДК-УМПО и Кумертауское производственное объединение «Вертолетов России», КумАПП), «Салаватстекло» и «Фармстандарт-Уфавита».

Самым прибыльным предприятием, несмотря на сокращение чистой прибыли на 21%, ожидаемо стала «Башнефть», в чистом остатке которой осталось 101,83 млрд руб. Ни одно из других девяти предприятий первой десятки по объему чистой прибыли не может сравниться с показателем «Башнефти». Более того — их суммарная годовая чистая прибыль составляет чуть более половины прибыли АНК. Лучший показатель по росту чистой прибыли, в два раза, до 3,98 млрд руб., показал среди участников первой десятки КумАПП, хотя год назад предприятие получило сопоставимый чистый убыток. По абсолютному показателю прибыли это шестой результат в топ-10. У «Уфаоргсинтеза» прибыль упала в полтора раза, до 2,5 млрд руб. Компания на восьмом месте.

Кроме «Башнефти» в первой пятерке самых прибыльных компаний находятся ОДК-УМПО (14,28 млрд руб., рост к 2017 году на 14,5%), «Газпром нефтехим Салават» (13,75 млрд, рост на 53%), Башкирская содовая компания (11,53 млрд руб., рост на 6,6%) и БГК (5 млрд руб., рост на 90%).

АО «Фармстандарт-Уфавита» замыкает первую десятку с показателем прибыли 2,4 млрд руб. Ворваться в рейтинг предприятию помогло увеличение прибыли практически вдвое, на 96% — самый высокий показатель в этой группе.

Эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев отмечает, что доминирование в рейтинге основной для Башкирии отрасли, ТЭК, объяснимо, особенно если учесть, что конъюнктура рынка нефтепродуктов в 2018 году была вдвойне более удачной для экспортеров за счет роста мировых цен и ослабления курса рубля. «Рост внутренних цен на нефтепродукты также отразился на увеличении показателей выручки компаний, работающих в этом сегменте. Хотя из-за подорожания сырья это не всегда приводило к росту прибыли»,— отмечает он.

Директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова обращает внимание на то, что в России, кроме нефтедобывающих, в топ-10 представлены предприятия металлургического и финансового секторов. «В Башкирии они отстают»,— отмечает эксперт.

Влада Шипилова