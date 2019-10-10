Все на вывоз

Башкирия, бюджет которой серьезно зависит от благополучия предприятий топливно-энергетического сектора, предпринимает новую попытку подстраховаться от нестабильной ситуации на этом рынке. В республике разработана программа поддержки экспорта — в первую очередь, несырьевого и неэнергетического. Ставку делают в том числе на экспорт продукции машиностроения, доля которой в структуре экспортных поставок из республики пока лишь около 17%, а среди несырьевого экспорта — около 40%. Новым экспортерам обещают возмещать из бюджета часть расходов на сертификацию и доставку тестовых партий. Они сами пока оценивают меры господдержки неоднозначно.

В 2018 году в структуре экспорта башкирских предприятий, поставляющих продукцию более чем 100 стран мира, преобладали минеральные продукты (в основном сырая нефть) — 57%, на продукцию химии и каучука приходилось 17,7%, машиностроение — 16,8%, следует из данных минэкономразвития республики. Экспорт обеспечивает 90% товарооборота республики.

С 2015 по 2017 годы в регионе наблюдалось устойчивое снижение доходов от экспорта. В 2015 году они упали на 46%, с $13,9 млрд до $6,6 млрд, в 2016-м — до $5,7 млрд, в 2017-м — до $4,3 млрд. В 2018 году был отмечен небольшой рост — до $4,4 млрд.

В республике утверждена программа развития несырьевого энергетического сектора, которая, как рассчитывают власти, позволит к концу 2024 года увеличить число экспортеров вдвое, до 1,2 тыс. компаний, а общую выручку от поставок башкирских товаров и услуг за рубеж если не до докризисных показателей, то хотя бы до уровня $7,34 млрд.

Предполагается, что половину этой суммы обеспечит несырьевой экспорт, который вырастет с нынешних $1,9 млрд (по итогам 2018 года) до $3,8 млрд.

Пока же, по итогам 2018 года, несырьевой экспорт в республике показал лишь незначительный рост — на 2,3%, заняв около 40% в общем объеме экспортных поставок из Башкирии. В январе-июне текущего года этот сегмент экспорта вырос на 4,4% к аналогичному периоду 2018 года. В основном рост обеспечило машиностроение — на 22%, следует из данных правительства.

Машиностроение, доля которого в общей доле несырьевого экспорта из Башкирии пока составляет 39%,— одна из отраслей, которую в республике считают наиболее перспективной для освоения зарубежных рынков. Наряду, впрочем, с химической промышленностью, обеспечивающей также около 40% объема зарубежных поставок.

В публичный перечень минэкономразвития республики включены 28 башкирских предприятий, из которых 21 — это крупные компании вроде торгового дома «Башкирская химия» (продает продукцию монополиста на рынке кальцинированной соды в России — Башкирской содовой компании и входящего в эту группу Березниковского содового завода), холдинга «Башспирт» (принадлежит республике), Белебеевского завода «Автонормаль» (входит в «Ростех»), Благовещенского арматурного завода ОМК-групп, АК ВНЗМ, «Синтез-каучука» группы «Тау» и других.

Экспортеров из числа малых предприятий в перечне только шесть: ООО «ГИС-комплект» Павла Блохина, выпускающее оборудование для геофизической и нефтегазовой промышленности, «Оптимум интер парес» Ришата Турьянова (организация поставок нефтепродуктов на экспорт), туймазинская «РиаПласт» Марата Шайдуллина (выпускает мягкие контейнеры), «Центр очистки и диагностики трубопроводов Семигорье» Кадурия Фазлетдинова (выпускает очистные поршни для трубопроводов), «Геотехсервис» Мансура Лугуманова (геофизическое оборудование), белебеевское «Агроторгсервис» Рамзиля Латыпова (продукты растениеводства).

Из средних предприятий, включенных в перечень, на экспорт работает только одно — ООО «Компания Грайн» Альберта Гайсина и Станислава Заболотнего. Компания выпускает ПВХ-профили для светопрозрачных ограждающих конструкций.

У большей части упомянутых экспортеров, кроме «ГИС-комплекта», уже есть опыт работы за рубежом. Чаще всего они поставляют продукцию в страны СНГ — Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, из дальнего зарубежья — в Грецию, прибалтийские страны и Польшу. В числе стран, куда бы эти предприятия хотели наладить поставки, они назвали КНР, Индию, Ирак, реже — страны Европы и Монголию.

Для небольших местных экспортеров власти приняли программу субсидирования затрат на транспортировку товаров на экспорт. Пока это небольшая сумма — 80 млн руб., половину которой выделяет республика, вторую — Российская Федерация. Каждая из компаний может возместить до 80% расходов на экспорт тестовой партии продукции, но не более 1 млн руб., а в одну страну — не более 500 тыс. руб.

Еще один проект господдержки башкирских экспортеров находится на утверждении кабмина. Он предполагает возмещение части их затрат на организацию выхода на зарубежные рынки — прохождение сертификации и испытаний продукции в аккредитованных лабораториях. Согласно проекту, обсуждается, что каждая компания сможет возместить также 80% расходов на эти услуги, но не более 2 млн руб.

Региональный проект «Развитие экспорта в Республике Башкортостан», утвержденный кабмином в конце 2018 года, предусматривает вовлечение субъектов предпринимательства в экспортную деятельность: участие в международных выставках, презентациях экспортного потенциала республики в России и за рубежом, премии «Экспортер года», продвижение бренда «Сделано в России» с участием башкирских компаний. Так, сертификаты «Сделано в России» до конца текущего года, как рассчитывают в правительстве, получат пять башкирских производителей, а к 2024 году — уже 22.

Заместитель директора регионального Центра координации поддержки экспортно ориентированных предприятий малого и среднего предпринимательства Николай Бабкин рассказал, что помимо оказания потенциальным и действующим экспортерам консультационных услуг центр помогает продвигать их продукцию на международных торговых площадках, например, Alibaba. «Это хорошая международная B2B-площадка для налаживания контактов»,— говорит он. В центре сегодня экспортерам оказывают, по его собственным данным, 17 бесплатных услуг, включая подготовку экспортного договора.

По словам председателя госкомитета по внешнеэкономическим связям республики Руслана Мирсаяпова, в целом на поддержку экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Башкирии в бюджете в этом году предусмотрено около 130 млн руб.

56 малых и средних компаний республики при содействии Регионального центра поддержки экспорта за 9 месяцев заключили 96 экспортных контрактов на общую сумму около $11 млн, отметил он. Сколько из них начали поставки за рубеж, пока не известно: данные появятся в годовой отчетности таможенной службы.

Помимо химии и машиностроения перспективной отраслью для экспортирования продукции является АПК, говорит начальник отдела развития внешних рынков минэкономразвития республики Рустам Байбурин. В первую очередь, речь может идти о поставках за рубеж зерна, растительных масел и их производных. В 2018 году башкирские агропроизводители продали за рубеж продукции на $76,3 млн. Почти половина выручки получена от экспорта зерна, вторая — подсолнечного и рапсового масла. К 2024 году этот показатель, согласно планам правительства, должен вырасти втрое, до $230 млн. «Экспорт —хороший инструмент для предупреждения последствий перепроизводства сельхозпродукции и сохранения баланса на рынке продуктов питания,— отмечает по этому поводу вице-премьер, министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.— Обычно перепроизводство влечет за собой обвал цен. Рост экспорта поможет этого избежать».

Экспорт знаменитого башкирского меда, продолжает Рустам Байбурин, пока не развивается. «К сожалению, на мировом уровне наш бренд не раскручен, поэтому на экспорт идет то, что дешевле. Но мы активно участвуем в международных выставках, чтобы иностранцы понимали, почему башкирский мед дороже остальных»,— отмечает он.

Директор компании «Геотехсервис», производящей геофизическое оборудование, Мансур Лугуманов почувствовал пользу от запуска регионального экспортного центра. Компании была оказана помощь в переводе технической документации, дана консультация по оформлению сертификатов. «С оформлением сертификатов проблема. Российские сертификаты, сертификаты Таможенного союза у нас есть, и если бы нам помогли оформить международные — было бы очень хорошо»,— отметил предприниматель. Компания подала заявку на возмещение логистических затрат, но выплаты пока не получила.

В то же время совладелец ООО «Риапласт» (производит и поставляет мягкие контейнеры в основном в страны Средней Азии) Ринат Шайдуллин отмечает, что не только не почувствовал поддержку государства, но и, напротив, подвергся всем видам административного давления. «В прошлом году я завез оборудование по инвесткредиту и по нулевой ставке НДС. Купил для производства, а не перепродажи. В итоге на меня возбудили уголовное и административное дела за невыплату НДС. Вот такая поддержка экспортно ориентированных компаний»,— отметил он.

Совладелец пекарни Cakehouse Лейла Афанасьева хотела бы поставлять производимые предприятием пряники в Китай. «Но не хватает практической информации: как пройти сертификацию, какие документы собрать, сколько это стоит. Вместо этого нам присылают ссылки на законы»,— отмечает она. В то же время предприниматель отмечает и положительный опыт взаимодействия с кураторами от государства: «Та же субсидия на логистические затраты, бесплатный перевод документов на многие иностранные языки, подготовка стенда на выставках, семинары и мастер-классы — все это бесплатно».

Владелец компании «Архангельские варенья» Азамат Галин планирует экспортировать башкирскую медовуху в Испанию. «Чувствую, что организационно власти подошли к вопросу развития экспорта очень серьезно,— говорит он.— Благодаря работе местного отделения Российского экспортного центра нам стало проще решать главную задачу — налаживать теплые контакты с потенциальными партнерами. Дьявол, как известно, кроется в мелочах: такие вещи как перевод документов, субсидирование логистических расходов — уже ощутимая помощь. Если появится возмещение за сертифицирование продукции, еще лучше. Например, мы, помимо времени, потратили на получение сертификата в Испании около $2,5 тыс. Для малого бизнеса это существенная сумма».

Булат Баширов