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Фото: Александр Ведерников / Коммерсантъ   |  купить фото

В Мордовии полиция вернула домой собравшихся в Чернобыль школьников

Полиция Саранска сообщила о поисках всем личным составом двух девятилетних школьников, пропавших накануне вечером. По данным МВД, одноклассники после школы вернулись домой, переоделись и ушли в неизвестном направлении. Один из них оставил записку родителям о своем отъезде.

Подростков нашли в центре Саранска с рюкзаками и вещами первой необходимости. Они рассказали, что решили отправиться в Чернобыль под впечатлением от одноименного фильма.

Как отметили в полиции, школьники воспитываются в благополучных семьях.

Владимир Зубарев


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