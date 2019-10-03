В Мордовии полиция вернула домой собравшихся в Чернобыль школьников

Полиция Саранска сообщила о поисках всем личным составом двух девятилетних школьников, пропавших накануне вечером. По данным МВД, одноклассники после школы вернулись домой, переоделись и ушли в неизвестном направлении. Один из них оставил записку родителям о своем отъезде.

Подростков нашли в центре Саранска с рюкзаками и вещами первой необходимости. Они рассказали, что решили отправиться в Чернобыль под впечатлением от одноименного фильма.

Как отметили в полиции, школьники воспитываются в благополучных семьях.

Владимир Зубарев