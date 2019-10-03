Delivery Club в Казани грозит штраф до 500 тысяч рублей за спорную рекламу

Службу доставки Delivery Club могут оштрафовать в Казани на 500 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе, передает пресс-служба управления ФАС по Татарстану. Специалисты обнаружили спорную рекламу компании во время трансляции на радиостанции «Европа плюс Казань».

По данным ведомства, во фразе «Delivery Club, доставка еды №1 в России!» было допущено некорректное сравнение с другими участниками рынка по оказанию услуг доставки еды, поскольку служба доставки не представила никаких доказательств правомерности использования такого обозначения.

В результате ФАС возбудила дело по признакам нарушения п. 1 ч. 3 ст. 5 закона «О рекламе».

"Ъ-Казань"