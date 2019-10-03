Футбол

Лига чемпионов. Групповой этап. Второй тур

Группа А. «Реал» (Испания)—«Брюгге» (Бельгия) 2:2 (Рамос, 55; Каземиру, 85 — Деннис, 11, 39). «Галатасарай» (Турция)—ПСЖ (Франция) 0:1 (Икарди, 52).

Положение команд

В Н П М О

1. ПСЖ 2 0 0 4:0 6

2. «Брюгге» 0 2 0 2:2 2

3. «Галатасарай» 0 1 1 0:1 1

4. «Реал» 0 1 1 2:5 1

22.10: «Брюгге»—ПСЖ, «Галатасарай»—«Реал».

Группа В. «Тоттенхем» (Англия)—«Бавария» (Германия) 2:7 (Сон Хын Мин, 12; Кейн, 61 (пен.) — Киммих, 15; Левандовский, 45, 87; Гнабри, 53, 55, 83, 88). «Црвена Звезда» (Сербия)—«Олимпиакос» (Греция) 3:1 (Вулич, 62; Милунович, 87; Боакье, 90 — Рубен Семеду, 37).

В Н П М О

1. «Бавария» 2 0 0 10:2 6

2. «Црвена Звезда» 1 0 1 3:4 3

3. «Тоттенхем» 0 1 1 4:9 1

4. «Олимпиакос» 0 1 1 3:5 1

22.10: «Тоттенхем»—«Црвена Звезда», «Олимпиакос»—«Бавария».

Группа С. «Аталанта» (Италия)—«Шахтер» (Украина) 1:2 (Сапата, 28 — Мораес, 41; Соломон, 90+5). «Манчестер Сити» (Англия)—«Динамо» (Хорватия) 2:0 (Стерлинг, 66; Фоден, 90+5).

В Н П М О

1. «Манчестер Сити» 2 0 0 5:0 6

2. «Динамо» 1 0 1 4:2 3

3. «Шахтер» 1 0 1 2:4 3

4. «Аталанта» 0 0 2 1:6 0

22.10: «Шахтер»—«Динамо», «Манчестер Сити»—«Аталанта».

Группа D. «Ювентус» (Италия)—«Байер» (Германия) 3:0 (Игуаин, 17; Бернардески, 61; Роналду, 88). «Локомотив» (Россия)—«Атлетико» (Испания) 0:2 (Феликс, 48; Партей, 58).

В Н П М О

1. Ювентус» 1 1 0 5:2 4

2. «Атлетико» 1 1 0 4:2 4

3. «Локомотив» 1 0 1 2:3 3

4. «Байер» 0 0 2 1:5 0

22.10: «Атлетико»—«Байер», «Ювентус»—«Локомотив».