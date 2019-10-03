Профи продемонстрировали силу

В Ульяновске сформировалось независимое и альтернативное сообщество профессионалов — архитекторов и юристов, намеренных системно защищать общие городские пространства от бизнеса и чиновников. Они назвали себя «третьей силой» после бизнеса и власти. В своем заявлении они указывают на ряд явных нарушений в сфере градостроительства, по которым уже делают профессиональные выводы и предлагают власти исправить ошибки, а в случае отсутствия реакции намерены обращаться в суд. По мнению политологов, «это очень интересный феномен», появление которого давно назрело на фоне договоренностей «бизнес — власть».

В среду участники независимого профессионального сообщества, состоящего из юристов, архитекторов и журналистов, подписали и распространили свое новое заявление о том, что «объединяются, чтобы системно защищать общие городские пространства от бизнеса и ­чиновников».

Сообщество сформировалось из профессионалов (ведущих архитекторов города и известных юристов), подписавших в начале июля совместное обращение к мэру Ульяновска Сергея Панчину и прокурору региона Сергею Хуртину с просьбой вернуть через суд городу улицу Льва Толстого и переулок Краснознаменный, которые, по их мнению, незаконно были переданы в собственность Минобороны из городского имущества из-за реестровой ошибки. Члены сообщества выяснили в архивах, что училище не имело права на закрытие участка улицы Льва Толстого, поскольку в постановлении мэра Ульяновска от 1 июня 1992 года земельные участки в пользовании Вооруженных сил подтверждаются без этой улицы. Кроме того, согласно старым и новым редакциям генплана города, в этом месте проходит дорога общего пользования. На обращение сообщества Сергей Панчин ответил отказом, сославшись на то, что участок училища был сформирован до принятия генплана 2007 года, в то же время «военная прокуратура Ульяновского гарнизона в ответ на обращение не смогла установить, что улицы юридически включены в границы участка училища», отмечается в заявлении. Участники сообщества подчеркивают, что «ответ главы города, очевидно, является подтверждением нежелания горадминистрации защищать интересы граждан», в то же время, учитывая ответ военной прокуратуры, «есть все основания для выхода в суд горадминистрации или прокуратуры для защиты интересов горожан», а «если должностные лица от своих обязанностей продолжат уклоняться, члены сообщества готовы оспорить их бездействие в суде».

Свое сообщество объединившиеся профессионалы назвали «третьей силой» (первые две — власть и бизнес). «В Ульяновске формируется новая практика отстаивания общих городских пространств — так называемая „третья сила“. Горожане, являющиеся экспертами в разных сферах, объединяются, чтобы пресекать нарушения прав на использование общих территорий, допускаемые бизнесом и чиновниками», отмечается в заявлении. Свое обещание «третья сила» уже начала выполнять. В августе она выявила незаконную постройку на берегу Свияги и обратилась в прокуратуру, которая подтвердила, что «отданный под застройку участок расположен на территории зеленых насаждений общего пользования», после чего, в сентябре, сообщество обратилось в суд с иском о признании незаконным постановления горадминистрации о согласовании участка под строительство.

Заметим, независимо от этого сообщества свое обращение к депутатам Ульяновской гордумы (лично каждому) по поводу необходимости открытия улицы Льва Толстого и переулка Краснознаменного 2 сентября направил и достаточно известный в Ульяновске адвокат (в прошлом — депутат гордумы от «Единой России») Григорий Каленов, обративший внимание, что никогда — ни в советское, ни в постсоветское время — никакого решения представительного органа по поводу изменений генплана в отношении этих улиц не было, хотя это обязательно, в связи с чем он просит инициировать обсуждение этих вопросов в комитетах с дальнейшим выносом на заседание гордумы. Ответов он также не получил.

По словам члена сообщества, главы юрагентства «Кучембаев и партнеры» Алмаза Кучембаева, «третья сила» намерена и далее выявлять законность того или иного строительства или проекта, соответствие архитектурных норм, предавать гласности свою точку зрения, предлагать власти исправить нарушения и ошибки, а в случае ее нежелания — обращаться в надзорные органы и в суд. Причиной нарушений законов и градостроительных норм в Ульяновске он считает то, что «бизнес не желает соблюдать все, что положено», а органы власти и надзорные органы «не стремятся идти на соблюдения закона, если нет общественной огласки». «И самым слабым звеном в этой „пищевой цепочке“ оказываются жители города. Фактически каждая вторая застройка сейчас ведется с нарушением закона»,— отмечает юрист, признаваясь, что фактически сообщество в вопросах градостроительства заменяет депутатов гордумы, «поскольку именно они должны были защищать интересы граждан».

Председатель гордумы Илья Ножечкин в среду был для комментариев недоступен. Председатель профильного комитета гордумы Дмитрий Плохих («Единая Россия») сказал „Ъ“, что обращения по Суворовскому училищу не выносились ни на обсуждение комитетов, ни на обсуждение гордумы. Сам он инициировать их не намерен, отмечая, что «эти улицы никогда не были открыты», а заявления «третьей силы» — «это чистой воды популизм». «Законно-незаконно — пусть решает суд, а я не вижу смысла раскачивать эту тему»,— сказал депутат, заметив, что к самой «третьей силе» относится без негатива и готов обсуждать их претензии и предложения.

Доктор политических наук Нина Дергунова считает, что «наблюдается очень интересный феномен». «Появление новой силы — нестандартной, незаорганизованной, не созданной сверху, которая будет защищать права людей, востребовано давно. И важно, что это профессионалы, это — не крик на площади и не молчаливые пикеты, а люди, которые умеют добиться законности через закон. Это явление давно назрело, потому что люди уже страшно устали от договоренностей “бизнес — власть”, и не видно, как это остановить. И есть надежда, что только профессиональный взгляд в этом поможет»,— сказал политолог, добавив, что власть, заметив в силе опасность, «попытается помешать — надавить, разобщить, попугать», но спасением для силы будет публичное ­пространство.

Сергей Титов, Ульяновск