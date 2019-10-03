«Самара-Москва-Транзит»

Прокурор Самарской области Константин Букреев возглавил Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру. Указ о назначении подписан президентом России Владимиром Путиным 30 сентября. Эксперты считают, что для господина Букреева должность прокурора Самарской области являлась ступенью для перехода на более высокую позицию.

Прокурор Самарской области Константин Букреев возглавил Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру. Информацию об этом „Ъ“ подтвердили в обоих надзорных ­ведомствах.

Указ о назначении господина Букреева на пятилетний срок 30 сентября подписал президент России Владимир Путин. Исполнять обязанности прокурора региона будет первый заместитель прокурора Игорь Харитонов. В областной и транспортной прокуратуре отметили, что Константин Букреев еще в Самаре и дата начала его работы на новом месте пока неизвестна.

И.о. прокурора Игорь Харитонов работает в областной прокуратуре с февраля 2019 года. С 1993 года он состоял в должностях следователя прокуратуры Киржачского района Владимирской области, старшего прокурора отдела аналитического обеспечения прокурорского надзора за следствием и организации исполнения следственных поручений управления по надзору за следствием в прокуратуре Москвы, старшего прокурора первого зонального отдела управления по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции главного управления по надзору за процессуальной деятельностью органов прокуратуры, МВД, ФСКН, ФТС и юстиции Генпрокуратуры РФ, начальника управления прокуратуры Москвы по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции и прочее.

Прокуратуру Самарской области Константин Букреев возглавил в октябре 2016 года. В 1999 году он окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ.Службу в органах прокуратуры начал в 2000 году. В разное время работал старшим следователем прокуратуры района, отдела по расследованию особо важных дел, заместителем начальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Хабаровского края, прокурором района, заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в Центральном федеральном округе — начальником отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью. С 2012 года возглавил управление Генеральной прокуратуры РФ в Центральном федеральном округе.

В структуру Московской межрегиональной транспортной прокуратуры входят подразделения в Москве, Московской области, Белгороде, Брянске, Воронеже, Калуге, Курске, Липецке, Лисках, Мичуринске, Орле, Ртищево, Рязани, Смоленске, Твери и Туле.

Некоторые эксперты считают, что для Константина Букреева должность прокурора Самарской области являлась ступенью для перехода на более высокую позицию. «Я так понимаю, для него Самарская область — очередная должность для того, чтобы подняться выше. К сожалению, чиновники такого ранга, находясь на каких-либо должностях и используя их как промежуточные, не относятся с полной отдачей и рвением к выполнению своих служебных обязанностей»,— полагает председатель президиума коллегии адвокатов Самарской области Вячеслав Толстов.

При этом эксперт отмечает, что «областной прокурор требовал со своих подчиненных достаточно жесткого взаимодействия с полицией». «При его нахождении на посту были задержаны два полковника регионального УФСБ, плюс к этому есть много задержанных сотрудников полиции. Но я считаю, что этого недостаточно. Исходя из собственной практики, попытки возбуждения уголовных дел даже с рекомендациями Генпрокуратуры не находят отклика, хотя и находятся на контроле прокуратуры. Что значит на контроле? Прокуратура смотрит, как полиция отказывает в возбуждении уголовного дела, потом опять возвращает материалы дела, проводит проверку. То есть решительных действий прокурора я не увидел»,— подчеркивает Вячеслав Толстов.

Другие не согласны с тем, что Константин Букреев изначально пришел в регион как на «переходную» должность. «Он действительно отработал неполный срок, но связано это не с изначально временным статусом в регионе, а с иным обстоятельствами. На период назначения Букреева в Самарскую область не было вопроса о каком-то скором уходе или недолгом периоде его работы. Рассматривался вариант назначения на тот период в 2016 году в разные регионы, в том числе шла речь о Саратовской области. Московский межрегиональный транспортный прокурор — ответственная должность, поскольку в зоне надзора находятся все транспортные узлы Московского региона, но с формальной точки зрения, эта должность равнозначна должности прокурора субъекта. То есть эта должность — тоже государственный советник юстиции второго класса»,— отмечает депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн.

Депутат положительно оценивает деятельность Константина Букреева на посту прокурора области: «Мы плотно взаимодействовали по разным направлениям и вопросам, начиная от отработки жалоб и обращений граждан, которые ко мне поступали, заканчивая наиболее громкими коррупционными резонансными делами. Всегда находил в лице Букреева понимание и поддержку с государственной точки зрения. Позитивным отличием являлось отсутствие его какой-либо аффилированности с представителями региональной элиты, что давало возможность ему действовать достаточно независимо без оглядки на какие-то чины и ­регалии».

«Мы с ним познакомились в мае 2018 года. Для меня он отметился как первый прокурор области, с которым удалось выстроить плодотворное взаимодействие с региональным отделением ОНФ. Он очень внимательно и глубоко вникал в вопросы с которыми мы приходили. Мы сообща начали бороться с картелями, нарушениями в закупках, исправлять проблемы»,— рассказывает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области и координатор антикоррупционного проекта ОНФ «За честные закупки» в ПФО Вадим Нуждин

Эксперты полагают, что новый прокурор области может быть назначен из другого региона. «Сейчас стало модно перетасовывать кадры по регионам. Поэтому, может, даже кто-то из прокуроров какого-либо второстепенного региона придет в область опять в качестве трамплина. Самарская область — большая, активная и близко, поэтому ее часто используют как трамплин. Из местных вряд ли кого-то поставят»,— считает Вячеслав Толстов.

Ани Айвазян