Урал попал в зеленую зону ОСАГО

Свердловская область переместилась в «зеленую зону» рейтинга убыточных регионов Российского союза автостраховщиков (РСА) по ОСАГО, спустившись в рейтинге с 31-го на 56-е место. По данным РСА, в регионе снизились объемы так называемых «нестраховых выплат» по ОСАГО и уменьшилось количество жалоб в правоохранительные органы на мошенничество в сфере автострахования. Впрочем, участники рынка уверены, что недобросовестные практики для получения дополнительной выгоды по ОСАГО на рынке остаются — об этом говорит превышение накладных расходов, не связанных со страховой деятельностью, над суммой основного требования за ущерб.



В среду заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов сообщил о перемещении Свердловской области в «зеленую зону» рейтинга убыточных регионов РСА по ОСАГО. «Регион покинул “желтую зону”, поднявшись с 31-го на 56-е место в течение чуть более года. В 2017 году он занимал вовсе 11-ю строчку рейтинга»,— рассказал он.

Рейтинг регионов формируется с учетом частоты страховых случаев, средней выплаты, прироста договоров и других параметров. На первых 20 местах размещаются субъекты с показателями, значительно превышающими среднероссийское значение. Они входят в «красную зону». В «желтой зоне» (с 21-е по 40-е места) находятся регионы с пограничной ситуацией, в «зеленой зоне» — субъекты, где проблем с мошенничеством почти нет или их удается решать.

По данным РСА, Свердловская область улучшила несколько параметров, которые учитываются при составлении рейтинга. Так, за первое полугодие 2019 года РСА зафиксировал снижение объема нестраховых выплат по ОСАГО (штрафов по закону о защите прав потребителей, оплат услуг экспертизы и экспертов и другие) на 54%. При этом размер накладных расходов продолжает превышать величину основного требования. Например, за первое полугодие 2019 года накладные расходы составили 124 млн руб., а сумма требований лишь 72 млн руб. В прошлом году накладные расходы составляли 271 млн руб., а сумма требований 175 млн руб.

Помимо этого, общий размер выплат по суду снизился на 117% и составил 206 млн руб. (в 2018 году — 446 млн руб.). Количество оплаченных судебных решений в регионе снизилось с 4,3 тыс. до 1,9 тыс. «Положительной динамики удалось добиться благодаря совместной работе страховщиков с гражданами, правоохранительными органами и региональными властями. По данным региональной прокуратуры, в 2017 году обвинительные приговоры в страховом мошенничестве получили семь человек, а в 2018 году — уже 41 человек. В этом году мы ждем большего»,— сообщил господин Ефремов. Несмотря на позитивный тренд, господин Ефремов обратил внимание, что большая доля накладных расходов в общем количестве судебных трат подтверждает преобладание недобросовестных практик для получения дополнительной выгоды по ОСАГО по факту ДТП.

Уменьшилось и количество заявлений с жалобами на мошенничество в сфере ОСАГО. В правоохранительные органы Свердловской области за первое полугодие 2019 года направлено 78 таких заявлений (за аналогичный период 2018 года — 141). В этом году было возбуждено всего 12 уголовных дел, по 41 жалобе не принято решение, в 16 случаях правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовных дел.

Представители региональной прокуратуры сообщают, что снижение количества осужденных связано со спецификой преступлений в сфере ОСАГО. «Чаще всего мошенники действуют не в одиночку, а системно. Они создают организованные преступные группировки (ОПГ) из водителей, которые инсценируют ДТП, недобросовестных автоюристов и других участников. Расследовать такие преступления сложно. Сейчас следственный отдел регионального УМВД расследует дело об ОПГ из 24 человек, которые занимались мошенничеством в сфере автострахования. Они совершили предположительно 15 эпизодов»,— рассказал начальник отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел региональной прокуратуры Александр Костин.

Эксперты согласны с представителями правоохранительных органов и сообщают, что сегодня мошенничество в сфере автострахования происходит с помощью подставного ДТП. «Для максимальной выплаты мошенники используют в своих целях иномарки бизнес-класса и намеренно наносят им ущерб на сумму более 400 тыс. руб., чтобы страховые компании не направили их на ремонт»,— рассказал представитель федерации автовладельцев Свердловской области Максим Едрышов.

Дарья Соколова