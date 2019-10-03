Нерегулярный чемпионат

Открывшийся вчера очередной сезон НХЛ интригует обилием вопросов насчет статуса и возможностей его участников, некоторые из которых были очень активны на летнем рынке. А часть из этих вопросов напрямую связана с российскими хоккеистами — как с теми, кто уже зарекомендовал себя в роли звезд лиги, так и только-только готовящимися примерить лидерские одежки.

Не просто высокий, а какой-то запредельный уровень конкуренции и турбулентности, что ли, в плане результатов — фирменная фишка НХЛ, какой не обладает ни одна другая «большая» американская спортивная лига. Иллюстрировать хрупкость, эфемерность ее иерархии, доказывать, что прогнозировать исход ее чемпионата — все равно что прогнозировать погоду в это же день, но через год, проще простого. Можно, например, посмотреть на список обладателей Кубка Стэнли в нынешнем столетии. Их целая дюжина. Причем какие-то добирались до приза, будучи незадолго до своего взлета формальными середнячками, а сразу после него снова круто падали вниз.

Или вот доказательство совсем свежее. «Сент-Луис Блюз» перед стартом предыдущего сезона котировался так себе, в середине, когда рухнул на нижнюю строчку сводной турнирной таблицы,— вообще никак. И ничего, как-то залатал все свои дыры и взял Кубок Стэнли.

Но конечно, эта особенность НХЛ не лишает нормального, естественного для всех, кто глубоко погружен в спорт, соблазна — попытаться предсказать, во что очередной чемпионат выльется. И перед стартом нынешнего чемпионата два десятка экспертов официального сайта лиги, как обычно, называли, мучаясь сомнениями, своих фаворитов — в каждом из четырех дивизионов, в каждой из двух конференций и, наконец, фаворитов главных. И в этом конкурсе победу с подавляющим преимуществом одержал клуб, который весной вообще-то честно заработал титул главного неудачника лиги. Половина аналитиков поставили на «Тампа-Бей Лайтнинг» — и понятно почему.

Это легкий, понятный выбор. Выбор, который несложно обосновать. Феноменальным по качеству хоккеем в прошлой «регулярке», феноменальной «глубиной» состава, потрясающим набором лидеров, трое из которых — Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев — представляют Россию, идеальным возрастом лидеров (никто вроде бы не приближается к закату). Да даже удивительное, в четырех матчах, поражение в стартовом раунде play-off от «Колумбус Блю Джекетс» можно интерпретировать как лишний плюсик «Тампе»: разве не факт, что собственные ошибки — лучший урок на свете?

История, однако, заставляет искать и других претендентов на Кубок Стэнли. В конце концов, она показывает, что в случае с НХЛ вернейшие вроде бы аргументы срабатывают через пять раз на шестой.

С другими претендентами между тем чуточку сложнее — во многом из-за бурных событий на летнем рынке, изобиловавшим разными громкими переходами. Допустим, как позиционировать сейчас «Нью-Джерси Девилс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», весной в play-off не выступавших, а по игре даже отдаленно не напоминавших команды с заложенным в них чемпионским потенциалом? Но теперь-то все немножко иначе. Именно в «Нью-Джерси» и «Рейнджерс» очутились ярчайшие вундеркинды июньского драфта — Джек Хьюз и Кааппо Какко. А еще нью-йоркский клуб, разжившийся Какко, подписал хороших защитников — Джейкоба Трубу и Адама Фокса — и, что гораздо важнее, покинувшего «Колумбус» Артемия Панарина — форварда, по продуктивности конкурирующего с соотечественником Никитой Кучеровым, обладателем призов сильнейшего бомбардира и MVP. Клуб из Нью-Джерси разжился первым бомбардиром КХЛ Никитой Гусевым, уехавшим покорять Америку, классным атакующим защитником Пикеем Суббаном и мастером борьбы на «пятачке» Уэйном Симмондсом. И фронтмен «Девилс» Тейлор Холл, измученный травмами, кажется, вновь здоров.

А как позиционировать «Даллас Старс» и «Колорадо Эвеланш», и так-то обладавших зажигательными ударными звеньями и добавивших вместе с новичками (Джо Павелски и Кори Перри у «Далласа», Назем Кадри, Йонас Донской, Андре Бураковски и Пьер-Эдуар Белльмар — у «Колорадо») вариативности, крепости звеньям, которые за ними? Среди экспертов, участвовавших в опросе сайта НХЛ, нашлись те, кто считает, что — как охотников за ценнейшей среди наград.

А как поступить с «Торонто Мейпл Лифс», сохранившим свою колоссальную по объему заложенного в ней таланта атаку и чуточку перетряхнувшим оборону — в том числе пожертвовав Никитой Зайцевым, отправленным вытягивать из болота (кстати, бок о бок с перебравшимся в канадскую столицу нападающим «Чикаго Блэкхокс» Артемом Анисимовым) аутсайдера «Оттава Сенаторс»? А как — с «Вашингтон Кэпиталс», триумфатором 2018 года, в 2019-м вдруг срезавшимся на ровненьком, но не блестящем «Каролина Харрикейнс», с не сдающим снайперские позиции, несмотря на приближение к середине четвертого десятка, Александром Овечкиным и с дисквалифицированным на три матча за кокаин Евгением Кузнецовым? А как — со слегка подкорректировавшим заявку, но не расставшимся со своими символами Сидни Кросби и Евгением Малкиным «Питсбург Пингвинс»? А как — с «Флорида Пантерс», который давно собрал вполне приличную по мастерству группу полевых хоккеистов, а в июле влил в нее порцию цемента в лице замечательного голкипера Сергея Бобровского, вместе с Панариным распрощавшегося с так и не стрельнувшим «Колумбусом»? «Колумбусу» же в безумно трудном, сразу за распродажей, сезоне придется полагаться на переехавшего в Америку, как и Гусев, из петербургского СКА защитника Владислава Гаврикова.

А как — со стабильным, мощным в обоих сезонах, что провел в лиге, «Вегас Голден Найтс»? А как — с финалистом Кубка Стэнли «Бостон Брюинс», по-прежнему плотно укомплектованным, но чересчур, похоже, зависимым от своей «ветеранской составляющей» — Здено Хары, Патриса Бержерона, Брэда Маршана, Туукки Раска? А как — с «Сент-Луисом»? Обладатель Кубка Стэнли ведь, как и «Тампа», не провернул летом таких сделок, которые наводили бы на мысль о необходимости притирок новых сочетаний, о необходимости изобретать новые рисунки. Все герои — Райан О’Райлли и Владимир Тарасенко, Джордан Биннингтон и Джейден Шварц, Алекс Пьетранджело и Колтон Парайко — на месте, все в тонусе. И нет веских причин считать, что они не способны провернуть тот же трюк, что провернули под занавес предыдущего сезона,— кроме, опять же, списка лауреатов Кубка Стэнли текущего века.

«Питсбург», лауреат 2016 и 2017 годов,— единственный, кому удалось защитить титул, единственный, кому удалось опровергнуть тезис насчет того, что в современной НХЛ с ее специфическими «фишками», выбирая фаворитов, правильнее, чтобы не сесть в лужу, указывать, как ни странно, на команды без выпирающих фаворитских признаков. А таких среди 31 клуба лиги в действительности больше половины.

Алексей Доспехов