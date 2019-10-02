Минтруд предложил расширить перечень профессий для получения гражданства в упрощенном порядке

Министерство труда опубликовало проект обновленного перечня профессий, специальностей и должностей для получения гражданства РФ в упрощенном порядке. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и сейчас находится на стадии общественного обсуждения.

Всего в предложенном перечне 135 профессий. В прошлом приказе от 2015 года в списке 74 пункта.

В справке к новому проекту приказа Минтруда говорится, что перечень составлялся на основании «предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти». В связи с этим в список внесли врачей (педиатров, психиатров, терапевтов, хирургов и других), зоотехников, корреспондентов, редакторов, слесарей, трактористов, воспитателей, инженеров и другие профессии.

Напомним, в России планируют снизить ставку налога на доходы физических лиц для нерезидентов с 30% до 13%. Предполагается, что срок пребывания в стране для сохранения статуса резидента сократят со 183 до 90 дней.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Иностранцам обещают налоговые льготы».