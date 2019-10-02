В территорию опережающего развития «Краснотурьинск» вошли два новых резидента

Территория опережающего развития (ТОР) «Краснотурьинск» получила двух новых резидентов — компании «Ротор» и «Химколор», сообщили в правительстве Свердловской области. Каждый из двух резидентов откроет производства на 20 рабочих мест.

Компания «Ротор» откроет сервисный центр по ремонту газотурбинных двигателей полного цикла, а также полигон площадью 2 тыс. кв. м для испытания турбин после ремонта. По данным генерального директора Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Максима Прачика, инвестиции в проект оцениваются в 16,2 млн руб. Запуск проекта запланирован на четвертый квартал 2019 года, на проектную мощность предприятие выйдет в первом квартале 2020 года.

«Химколор» на территории ТОСЭР откроет участок по выпуску красного и коричневого композиционного пигмента на основе безотходных технологий. «Предприятие мощностью 864 т в год планируется запустить в мае 2020 года. Сырьем для получения пигментов послужат отходы глиноземного производства – красные шламы»,— сообщили в региональном правительстве, добавив, что инвестиции в проект составят 10,9 млн руб.

Напомним, ТОР «Краснотурьинск» создана в 2016 году. Помимо двух новых инвесторов, в нее входят еще шесть резидентов: «Богословский кабельный завод», «ЛесКом Развитие», «Компания «УтильМастер», «Ин Пласт Полимер», «Краснотурьинск-Полиметалл» и «Краснотурьинский завод строительных компонентов». На территории региона статус ТОР также имеют Новоуральск и Лесной.