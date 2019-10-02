5,9 процента составил, по данным Росстата, прирост среднего размера назначенных пенсий в январе—августе 2019 года в РФ по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Годом ранее пенсии увеличились на 3,8% в годовом выражении. При этом реальный размер назначенных пенсий за январь—август 2019 года увеличился только на 1%. В номинальном выражении средняя пенсия в августе составила 14,2 тыс. руб., по сравнению с августом 2018 года она увеличилась на 6,1%. Размер назначенных пенсий в августе составил 31,4% от средней начисленной зарплаты — месяцем ранее он составлял 30,8%, а в августе 2018 года — 32,3%.