Курский мусор перекинули подрядчикам

Курский регоператор по обращению с отходами «Экопол» исполнил предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и провел торги на вывоз мусора в восьми из 17 обслуживаемых компанией муниципалитетах. В остальных регоператор продолжает вывозить отходы самостоятельно. Общая цена контрактов была снижена с максимальных 110,3 до 93,1 млн руб., а подрядчиками стали близкие к владельцу «Экопола» Юрию Алехину компании. Торги были проведены на год, так как регоператор не исключает возвращения к самостоятельному вывозу отходов.



О том, что региональный оператор по обращению с отходами Юго-Западной зоны (включает в себя 17 муниципалитетов) Курской области ООО «Экопол» провел восемь аукционов на право вывоза мусора, сообщила пресс-служба ФАС. Ранее ведомство выдало компании предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства до 1 декабря 2019 года. По мнению ФАС, цена на вывоз отходов должна сформироваться в результате конкурентных процедур. «Конкуренция на торгах выступает залогом снижения начальной цены и, как следствие, экономии средств. Это положительно скажется на тарифе с точки зрения его снижения или отсутствия роста на 2020 год», —

пояснил замруководителя ФАС Виталий Королев. Напомним, ранее ведомство также обязало «Экопол» снизить тарифы, однако в оспаривании этого решения компания дошла до Верховного суда.

Регоператор провел торги на вывоз мусора в Большесолдатском, Глушковском, Конышeвском, Кореневском, Медвенском, Пристенском, Фатежском и Хомутовском районах в 2020 году. В течение года в них предстоит вывезти 256,6 тыс. куб. м отходов. Общая максимальная цена контрактов составила 110,3 млн руб. На все аукционы заявились по две местные компании — ООО «ТКО-транс» и ООО «ТКО-сервис», ранее принадлежавшие владельцу «Экопола» Юрию Алехину. Первая выиграла пять аукционов и будет обслуживать Глушковский, Конышeвский, Кореневский, Фатежский и Хомутовский районы за 60,2 млн руб., вторая — Большесолдатский, Медвенский, Пристенский районы за 32,9 млн руб. Общая цена в результате конкурсов были снижена на 17,3 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Экопол» зарегистрировано в Курчатове Курской области в декабре 2005 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 223,7 млн руб., чистый убыток — 8,1 млн руб. Директор и единственный владелец — Юрий Алехин.

ООО «ТКО-транс» зарегистрировано в соседнем с «Экополом» офисе в марте 2005 года. Уставный капитал — 1 млн руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 94,4 млн руб., чистая прибыль — 24 млн руб. Директором является Анна Борка, единственным владельцем — Александр Осика. Юрий Алехин руководил компанией с сентября 2015-го до июня 2018-го, а с марта 2005-го с перерывами до октября 2018-го был ее учредителем.

ООО «ТКО-сервис» зарегистрировано в Обояни Курской области в феврале 2008 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 16,6 млн руб., чистая прибыль — 5,1 млн руб. Директором является Роман Алилуйкин, единственным владельцем — Николай Елисов. Юрий Алехин руководил компанией с декабря 2016 года до июня 2018 года, а с июля 2016-го до сентября 2018-го был ее учредителем.

Юрий Алехин рассказал “Ъ-Черноземье”, что «Экопол» больше не планирует проводить конкурсы на вывоз мусора. «Эти восемь районов мы выделили, потому что они удаленные и со своей спецификой. Из бизнеса компаний, которые стали подрядчиками, я вышел, однако там остались люди, которые знают логистику и прочие особенности работы на этих территориях. В остальных муниципалитетах мы будем вывозить отходы сами», — пояснил господин Алехин. Он также отметил, что договоры с подрядчиками заключены на год, так как «Экопол», возможно, в дальнейшем будет самостоятельно вывозить мусор из проторгованных районов: «Это будет зависеть от того, изменится ли политика ФАС». «Наша позиция прежняя: я считаю, что сторонняя услуга не может быть дешевле, чем если бы это сделал регоператор. Никто не будет работать за копейки, при этом подрядчикам, которые заходят на аукционы на тех же условиях, на которых работаем и мы, необходимо получить прибыль. Да и небольшие компании вряд ли смогут поддерживать коммунальную технику в должном состоянии», — резюмировал Юрий Алехин.

Александр Прытков