Superdry не прижился в России

Британскому бренду Superdry снова не повезло с развитием бизнеса в России. В Индии полицией задержан Рави Навлани — президент Surya Group, ставшей третьим франчайзи английской сети. Из-за долгов компании нерешенной остается судьба 240 тонн одежды бренда стоимостью более 1,5 млрд руб., которую контрагенты бизнесмена привезли в Россию. Найти нового партнера в России Superdry с учетом состояния бизнеса будет непросто, предупреждают эксперты. С проблемами может столкнуться и сеть магазинов Jeans Symphony, через которую Рави Навлани надеялся продавать одежду Superdry.

Президент Surya Group Рави Навлани задержан полицией Мумбая, сообщила Hindustan Times со ссылкой на сообщения властей. По их данным, бизнесмен от лица CEO индийской Reliance рассылал партнерам компании предложения о высокодоходных инвестициях. Но в самой Reliance не смогли подтвердить контрагентам личность господина Навлани. После чего он был задержан полицией. Hindustan Times уточняет, что последние 18 лет господин Навлани жил в Москве.

Surya Group позиционируется как семейная компания, созданная в 1963 году в ОАЭ, хотя информация о ней встречается лишь в русскоязычных источниках. Вчера международный сайт группы не работал, а российский домен предлагалось выкупить за 5 тыс. руб. Наибольшую известность группа получила, выкупив ровно год назад у A3 Retail Group мастер-франшизу британского бренда Superdry в России. Surya стала уже третьим его франчайзи в России и изначально заявляла о планах открыть 60 новых магазинов в крупных городах России. Но реализовать их не удалось: из семи работающих год назад магазинов сейчас продолжают функционировать только два, следует из информации на странице бренда в социальных сетях.

В июне стало известно, что сумма претензий контрагентов и арендодателей к ООО «Ритейл бренд хаус» (входит в Surya Group) достигла почти 60 млн руб. Президент группы КВТ Юлия Шленская (специализируется на перевозках и таможенном оформлении; ей удалось взыскать с Surya 687,3 тыс. руб.) рассказывает: «Год назад, в декабре, наша компания как таможенный представитель согласилась привезти в РФ осенне-зимнюю коллекцию Superdry, хотя уже тогда было очевидно, что это слишком поздно, через месяц одежду пришлось бы продавать с существенным дисконтом». По ее словам, около 80 тонн одежды Superdry, которую КВТ привезла в Россию, в итоге не были выкуплены структурами Surya Group. «Для того чтобы вещи не были конфискованы, мы проводим процедуру их передачи третьим лицам, в результате они могут быть реализованы через интернет-магазины»,— пояснила она.

Госпожа Шленская добавила, что еще более 160 тонн одежды Superdry для Surya Group в Россию привез другой таможенный представитель, название которого раскрыть она отказалась. «Ситуация этой компании сложилась хуже, так как формально она выступила импортером, взяв на себя расходы, и теперь сама оказалась должником производителя»,— объясняет она. Госпожа Шленская добавила, что сам Рави Навлани с конца сентября не выходит на связь с контрагентами. Телефон бизнесмена вчера был недоступен для звонков, в мессенджерах Telegram и WhatsApp в последний раз он был активен 23 сентября.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает закупочную стоимость 240 тонн одежды Superdry примерно в 1,5 млрд руб. В головной структуре Superdry пояснили “Ъ”, что компания в курсе ситуации вокруг Surya Group и рассматривает возможные пути решения.

Эксперт Franshiza.Ru Анна Рождественская поясняет, что договоры обычно предусматривают автоматический отзыв франшизы в случае уголовной ответственности или банкротства франчайзи. «Повторный выход Superdry в Россию, когда действующие точки закрыты, может затянуться: гораздо легче найти покупателя на действующий бизнес»,— считает она.

Но Superdry может стать не единственным проблемным активом Surya Group в России. В августе ООО «Ритейл бренд хаус» получило 84% долей в сети Jeans Symphony (ООО «Джинсовая симфония»), следует из данных Kartoteka.ru. Через магазины сети господин Навлани рассчитывал продавать одежду Superdry. Михаил Бурмистров поясняет, что сам по себе арест покупателя не повод для отмены сделки и найти нового инвестора Jeans Symphony будет уже проблематично. В Jeans Symphony во вторник на запрос “Ъ” не ответили.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Никита Щуренков