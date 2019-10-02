«Волга» трезвеет

«Объединенные пивоварни Хейнекен» инвестируют 1,5 ­млрд руб. в течение двух лет в увеличение объемов производства на своем крупнейшем в России заводе «Волга» в Нижнем Новгороде. Компания планирует увеличить объем розлива пива почти на 30%, до 3,5 млн гл в год. Heineken рассчитывает в целом на стабильный спрос на пиво и рост в премиальном и массовом сегментах. Эксперты полагают, что таким образом компания реализовывает законную возможность рекламировать свою продукцию и диверсифицирует производство.



Во вторник на крупнейшем российском заводе компании Heineken «Волга» открылось производство безалкогольного пива. Компания инвестировала 140 млн руб. в установку деалкоголизации пива, сваренного по традиционной технологии. До этого безалкогольное пиво производилось на «Волге» по другой технологии — остановки ферментации. По словам директора завода Олега Бокова, процесс деалкоголизации позволяет сохранить все вкусовые свойства пива. Эта технология ведет к удорожанию стоимости продукции на 30%, однако компания не планирует повышать отпускную цену. «Мы не хотим быть на полках дороже, чем остальные производители, и не перекладываем наши затраты на потребителей», — пояснил Олег Боков. После запуска новой линии по производству безалкогольного пива доля этой продукции в общем объеме выпуска завода «Волга» достигнет 1%, по итогам 2019 года завод рассчитывает выпустить в общей сложности 2,75 млн гл пива.

В ближайшие годы компания планирует увеличить объем производства пива более чем на 27%, до 3,5 млн гл в год. Для этого Heineken инвестирует 1,5 млрд руб. в модернизацию предприятия. Средства будут направлены на строительство нового склада готовой продукции, установку новой баночной линии мощностью 60 тыс. упаковок в час. Текущая баночная линия предприятия выпускает 24 тыс. банок в час, она будет демонтирована и направлена на один из заводов компании в России (бутылочная линия завода «Волга» выпускает 55 тыс. бутылок в час). Как пояснил Олег Боков, увеличить мощности баночной линии компания решила из-за роста спроса на рынке на пиво в этой таре. Также компания планирует установить новые бродильные танки для увеличения объемов ­производства.

По словам генерального директора ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» Баудевайна Хаарсмы, годовой объем российского рынка пива составляет 850 млн дал в натуральном выражении или 8,5 млрд руб. Компания оценивает свою долю в 12–14%, добавил господин Хаарсма. Увеличивая производственные мощности, Heineken рассчитывает, что спрос на пиво будет оставаться стабильным (в 2018 году впервые за 11 лет он вырос на 3%, но при этом в 2007 году был на 30% выше, чем сейчас), кроме того, пивовары планируют, что рост будет наблюдаться в премиальном и массовом сегментах. Heineken делает ставку на интерес потребителя к безалкогольному пиву, а также на различные вкусы и ароматы.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз полагает, что планы Heineken по увеличению объемов производства безалкогольного пива связаны с тем, что пивоваренные компании таким образом могут законно рекламировать свою продукцию. «Кроме того, рынок пива несколько лет падал, а сейчас растет, в том числе в сегменте безалкогольного пива. Сейчас на долю безалкогольного пива приходится 1,5% от общего размера рынка, предположительно его доля может вырасти до 3%. При этом в Европе на долю такого напитка приходится 10-12% от общего объема пивного рынка. Поскольку безалкогольное пиво может конкурировать только с квасом, можно предположить, что запуск такого производства также является диверсификацией», — рассуждает господин Дробиз.

Александра Викулова