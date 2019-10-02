«Волга» трезвеет

«Объединенные пивоварни Хейнекен» инвестируют 1,5 млрд руб. в течение двух лет в увеличение объемов производства на своем крупнейшем в России заводе «Волга» в Нижнем Новгороде. Компания планирует увеличить объем розлива пива почти на 30%, до 3,5 млн гл в год. Heineken рассчитывает в целом на стабильный спрос на пиво и рост в премиальном и массовом сегментах. Эксперты полагают, что таким образом компания реализовывает законную возможность рекламировать свою продукцию и диверсифицирует производство.
Во вторник на крупнейшем российском заводе компании Heineken «Волга» открылось производство безалкогольного пива. Компания инвестировала 140 млн руб. в установку деалкоголизации пива, сваренного по традиционной технологии. До этого безалкогольное пиво производилось на «Волге» по другой технологии — остановки ферментации. По словам директора завода Олега Бокова, процесс деалкоголизации позволяет сохранить все вкусовые свойства пива. Эта технология ведет к удорожанию стоимости продукции на 30%, однако компания не планирует повышать отпускную цену. «Мы не хотим быть на полках дороже, чем остальные производители, и не перекладываем наши затраты на потребителей», — пояснил Олег Боков. После запуска новой линии по производству безалкогольного пива доля этой продукции в общем объеме выпуска завода «Волга» достигнет 1%, по итогам 2019 года завод рассчитывает выпустить в общей сложности 2,75 млн гл пива.
В ближайшие годы компания планирует увеличить объем производства пива более чем на 27%, до 3,5 млн гл в год. Для этого Heineken инвестирует 1,5 млрд руб. в модернизацию предприятия. Средства будут направлены на строительство нового склада готовой продукции, установку новой баночной линии мощностью 60 тыс. упаковок в час. Текущая баночная линия предприятия выпускает 24 тыс. банок в час, она будет демонтирована и направлена на один из заводов компании в России (бутылочная линия завода «Волга» выпускает 55 тыс. бутылок в час). Как пояснил Олег Боков, увеличить мощности баночной линии компания решила из-за роста спроса на рынке на пиво в этой таре. Также компания планирует установить новые бродильные танки для увеличения объемов производства.
По словам генерального директора ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» Баудевайна Хаарсмы, годовой объем российского рынка пива составляет 850 млн дал в натуральном выражении или 8,5 млрд руб. Компания оценивает свою долю в 12–14%, добавил господин Хаарсма. Увеличивая производственные мощности, Heineken рассчитывает, что спрос на пиво будет оставаться стабильным (в 2018 году впервые за 11 лет он вырос на 3%, но при этом в 2007 году был на 30% выше, чем сейчас), кроме того, пивовары планируют, что рост будет наблюдаться в премиальном и массовом сегментах. Heineken делает ставку на интерес потребителя к безалкогольному пиву, а также на различные вкусы и ароматы.
Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз полагает, что планы Heineken по увеличению объемов производства безалкогольного пива связаны с тем, что пивоваренные компании таким образом могут законно рекламировать свою продукцию. «Кроме того, рынок пива несколько лет падал, а сейчас растет, в том числе в сегменте безалкогольного пива. Сейчас на долю безалкогольного пива приходится 1,5% от общего размера рынка, предположительно его доля может вырасти до 3%. При этом в Европе на долю такого напитка приходится 10-12% от общего объема пивного рынка. Поскольку безалкогольное пиво может конкурировать только с квасом, можно предположить, что запуск такого производства также является диверсификацией», — рассуждает господин Дробиз.