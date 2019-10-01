«Яндекс» договорился о партнерстве со структурой владельца мессенджера Line

«Яндекс.Облако» (проект «Яндекса») и южнокорейская Naver Business Platform (структура Naver Corporation) договорились о совместной поддержке и развитии облачных сервисов в России и Южной Корее. Об этом объявил руководитель «Яндекс.Облако» Ян Лещинский в ходе конференции Yandex Scale.

Naver Corporation — южнокорейская интернет-компания, владеющая самым популярным в стране поисковиком и мессенджером Line. Сотрудничество позволит южнокорейским разработчикам добиться более быстрой и стабильной работы приложений в России за счет использования «Яндекс.Облако», а клиентам российской облачной платформы — работы приложений в Южной Корее, уточнили в пресс-службе компании. «Интерес к решению уже проявили южнокорейские разработчики мобильных игр»,— говорится в сообщении «Яндекс.Облако».

В ходе конференции Yandex Scale 1 октября «Яндекс.Облако» также представило ряд новых продуктов, в числе которых, в частности, IoT Core для создания сервисов интернета вещей, Yandex Cloud Interconnect для объединения частных и публичных облаков и Yandex Database — сервис для создания «отказоустойчивых критически важных информационных систем».

Дмитрий Шестоперов