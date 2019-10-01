Сочинцы попробовали 5G

Опробовать возможности 5G можно было на территории Олимпийского парка в Сочи. Здесь «Билайн» установил шатер с работающей в миллиметровом диапазоне коммерческой базовой станцией Nokia. Это было сделано специально для того, чтобы максимально приблизить условия тестовой сети к тому, как будет выглядеть коммерческая связь 5G в будущем. Для тестирования всем желающим было предложено воспользоваться реальными кейсами, как в области индустриального интернета, так и в игровом сегменте, рассчитанном на массового пользователя.

Индустриальный кейс был представлен двумя роботами, которые размещали фишки на разбитом на клетки поле. Эти машины были созданы для совместной работы с человеком и спроектированы так, чтобы не подвергать опасности находящегося рядом работника. Для этого роботы оснащены оптическими датчиками, датчиками движения и обратной связи. С первым роботом была установлена связь 5G, что позволило в режиме реального времени передавать информацию от 4К видеокамеры и от 74 датчиков, расположенных на умной машине. Возможности второго робота оказались гораздо скромнее, по связи 4G оказалось весьма проблематично передавать одновременно такой большой объем информации. В результате первая машина, в случае если в поле ее зрения оказывалась рука человека, тут же прекращала работу. Второй же робот продолжал раскладывать фишки на поле, игнорируя опасность нанести травму человеку.

Игровой кейс 5G на мероприятии, организованном «Билайн», протестировал первый российский пилот Формулы 1 заслуженный мастер спорта Виталий Петров. Он сыграл с генеральным директором ПАО «ВымпелКом» Василем Лацаничем в виртуальный настольный теннис. При средней скорости (100 км/ч) теннисный мячик пересекает стол за 99 мс. Типичная задержка в сетях 4G составляет 40-100 мс. Таким образом, изображение поступает на шлем виртуальной реальности только тогда, когда мяч уже практически пересек стол, и игроку сложно быстро отреагировать на подачу. Преимущество 5G как раз заключается в низкой задержке передачи данных. «Пилоты Формулы 1 как раз тренируют свою реакцию играя в настольный теннис. Я почувствовал разницу между 4G и 5G, связь пятого поколения позволяет играть вполне уверенно», - рассказал Виталий Петров.

Также в рамках тестирования сети пятого поколения в Сочи компания Samsung предоставила смартфон Samsung S10 5G на базе мобильной платформы Qualcomm® Snapdragon™ 855 с системой Modem-RF Snapdragon X50. В результате теста была достигнута скорость передачи данных свыше 2 Гбит/с. В частности, видео размером 1,1 Гб было скачано за несколько секунд.

«”Билайн“ продолжает активное тестирование возможностей сетей пятого поколения в разных регионах России. Демозона” Билайн“ в Сочи - это пример открытой демонстрации возможностей сети 5G для массового потребителя. С дальнейшим развертыванием сети 5G мы будем рады представить нашим клиентам новые продукты и услуги, улучшающие качество их жизни», - рассказал генеральный директор ПАО «ВымпелКом» Василь Лацанич.

По мнению, вице-президента Nokia в регионе Восточной Европе Деметрио Руссо, внедрение 5G потребует взаимодействия всех участников отраслевой экосистемы, а демонстрация возможностей сети пятого поколения в Сочи – прекрасный пример такого отраслевого партнерства. «Мы подтверждаем свою готовность оказать всестороннюю поддержку компании” ВымпелКом“ в реализации ее планов в области 5G. Высокая плотность, сверхвысокая скорость, низкая задержка во время передачи информации позволят связи нового поколения стать трансформационной и даже эволюционной технологией. Это важно и для бизнеса, и для обычных пользователей. 5G - это интеллектуальные фабрики будущего и умные города. Это транспорт без водителя и новые роботизированные решения», - сообщил он.