Путь к себе

Сегодня термин «осознанность» употребляется в отношении множества явлений, а сам тренд распространился буквально на все сферы жизни современных людей: одни увлеклись осознанным подходом к потреблению в fashion-индустрии, другие — осознанными сновидениями, третьи просто находятся в непрерывном процессе осознавания «чего-то». Невольно возникает вопрос: этот «хайп» — дело рук маркетологов или в осознанности действительно есть смысл? «Коммерсантъ Стиль» решил разобраться, почему и, главное, зачем все так резко захотели стать осознанными.

Маргарита Гаврикова, практикующий коуч-психолог, основатель Школы трансформаций, выпускница МШУ Сколково и института SIYLI Google (программа по развитию осознанности и эмоционального интеллекта)

Сегодня осознанность, как знаменитая выставка Серова в Третьяковке, вызывает неописуемый ажиотаж у совершенно разных людей и становится отличным поводом для разговора, когда остальные темы уже закончились. В случае с выставками-блокбастерами порой не всегда понятно, что именно людей привело в музей: курс на просвещенность или потому что стоять в очереди в Третьяковку модно. Признаться, среди этой толпы редко можно увидеть тех, кто осмысленно и со знанием дела вникает в суть картин и понимает, что за каждой из них стоит.

Та же история случилась и с осознанностью: она вошла в моду у больших корпораций и малого бизнеса. В России в 2017 году Сбербанк начал обучать сотрудников осознанности и запустил программу «Управление собой», в 2019 году к нему присоединилась Московская школа практической психологии (ранее — институт при НИУ ВШЭ) с обучением осознанности для руководителей компаний. В том же направлении идут и такие гиганты, как Qiwi, Ozon, Avito, открывая комнаты медитаций для сотрудников. В популярном в деловой среде сериале «Миллиарды» у одного из главных героев, миллиардера и главы хедж-фонда Axe Capital Бобби Аксельрода, прямо в офисе оборудована комната для медитаций, а все сотрудники его компании ходят к корпоративному коучу-психологу Вэнди, где они ведут долгие разговоры об осознанности и целях в жизни. Так что же это на самом деле: дань моде или искренняя потребность жителей мегаполисов?

Потребность стартаперов и предпринимателей

«Осознанность — это навык возвращать свое внимание к тому, что происходит прямо сейчас: в теле, в мыслях, в чувствах, в пространстве» — так описывает это состояние Джон Кабат-Зин, один из главных западных трендсеттеров осознанности, основатель и директор Клиники работы со стрессом Медицинского центра при Университете Массачусетса. Канадский писатель автор блога Raptitude Дэвид Кейн определяет осознанность как «уважение к настоящему моменту», то есть это умение безоценочно проживать настоящий момент и полностью в нем присутствовать эмоциями, мыслями и физическими ощущениями.

Обратимся к истокам нашумевшего направления: если отбросить восточный и буддистский контекст, тренду на осознанность мы во многом обязаны буму стартапов и предпринимательства, начавшемуся порядка десяти лет назад.

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Почему предприниматели? Потому что к осознанности просто ради удовольствия в позе лотоса не приходят — для этого нужен стимул, а их в бизнесе достаточно: высокая степень непредсказуемости и ответственности перед инвесторами и стейкхолдерами, работа в условиях резко меняющегося рынка под тяжестью обязательств, несоизмеримых с хрупкостью человеческой натуры.

Такой уровень стресса и напряжения не способна выдержать даже «Алиса», как бы «Яндекс» ее ни обучал. В итоге в деловой среде и на бизнес-форумах все чаще стали обсуждать, как избежать профессионального выгорания, потери фокуса и концентрации, когда уже ничего не помогает, а результаты показывать надо. Так осознанность, как и практики медитации, стала тем спасительным кругом, к которому бизнесмены пришли естественным образом.

Трендсеттеры осознанности

В западном мире трендсеттером и главным практиком осознанности стал Чад-Мень Тан, инженер и «евангелист» Google, автор книги «Ищи в себе» и одноименного тренинга, переросшего в целый институт Search Inside Yourself Leadership Institute, который помогает людям и организациям повышать свою эффективность и добиваться лучших результатов (в работе и личной жизни) через развитие эмоционального интеллекта и навыков осознанности с 2007 года. В России такого «официального» представителя осознанности нет, но есть специалисты, которые культивируют эту практику. Например, Дарья Пепелява, автор курса «Жить внимательно», Александр Росс-Джонсон, основатель проекта «Школа внимательности», Ольга Фогельсон, руководитель программы «Учитель для России».

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Предлагая разные подходы, каждый из них созвучен в одном: осознанность — один из самых действенных способов обрести спокойствие и ясность ума. Это залог роста личной эффективности, когда хаос в ежедневных задачах меняется на упорядоченность и структурированность.

Владельцы и топ-менеджеры крупных компаний в один голос говорят о ценности практик осознанности и их влиянии на бизнес-результаты (например, Apple и даже Пентагон). Тому есть научные подтверждения: в упомянутом ранее институте Google провели исследование и подсчитали, как еженедельные практики осознанности (помимо медитации существуют целые десятки специальных упражнений) в начале собрания влияют на чистую прибыль: спустя год после того, как в компании SAP сотрудников познакомили с практиками осознанности для снижения стресса, улучшения фокуса, эмпатии и навыков общения, операционная прибыль компании выросла с €50 млрд до €60 млрд.

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Но прежде чем поддаться рассказам о впечатляющих результатах других и каждого сотрудника отправлять в комнату для медитации, необходимо определить, какова конечная цель. Какие результаты вы ожидаете от практик осознанности в бизнесе или личной жизни? Каким бы ни был ответ, подойдите к этому вопросу осознанно и без фанатизма. Результаты приносят только те инструменты и подходы, которые имеют реальную практическую ценность для человека.

Три книги, которые помогут плавно войти в тему осознанности

Чад-Мень Тан «Ищи в себе»: просто и доступно про осознанность и как ее практиковать, если вы живете в мегаполисе, а не в горах Тибета. Книгу написал IT-инженер Google, а значит, вся информация подкреплена научными фактами и диаграммами.

Джон Кабат-Зинн «Куда бы ты ни шел, ты уже там»: западный ученый, постигший восточный подход, и доктор медицины полностью ломает представление о медитации как о часах познания себя в позе лотоса. В 2008 году даже вооруженные силы США позвали Кабат-Зинна бороться с посттравматическим расстройством среди военнослужащих. В своей книге он в легкой и доступной форме рассказывает, как прийти к осознанности и каким образом это влияет на отношения с окружающим миром и восприятие себя самих. Рекомендуется тем, кто уже практикует медитацию, но хотел бы расширить диапазон своих занятий и упрочить данное себе обещание жить более осознанно, проникая в самую суть бытия.

Тит Нат Хан «Мир в каждом шаге»: Тит Нат Хан — занимает четвертое место в списке 100 самых влиятельных людей мира (после далай-ламы, Экхарта Толле и папы римского Франциска) и был выдвинут Мартином Лютером Кингом на получение Нобелевской премии мира. В книге он рассказывает о том, как обрести спокойствие и гармонию в любых обстоятельствах. Дзен-буддистское состояние автора передается и читателю — настолько мастерски выстроено это повествование.

Маргарита Гаврикова