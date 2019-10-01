Свердловские муниципалитеты могут лишиться 2 млрд рублей из-за отмены ЕНВД

В муниципалитеты Свердловской области на 2 млрд руб. могут сократиться налоговые поступления из-за отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД), сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Елены Артюх.

Налоговые доходы в муниципалитеты от ЕНВД за 2018 год составили более 2 млрд руб., для сравнения: от патентной системы — около 300 млн руб., рассказала госпожа Артюх. По ее словам, переход на патентную систему не будет полноценным замещением — туда могут податься только индивидуальные предприниматели.

Госпожа Артюх добавила, что ЕНВД сейчас — самый востребованный льготный налоговый режим для малого и среднего предпринимательства. К началу 2019 года в Свердловской области было зарегистрировано около 202 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, более четверти из них использовали ЕНВД, патентную систему налогообложения — 10 тыс. предпринимателей.

Чтобы все подготовились и приняли «нормальные мягкие формы перехода на другие налоговые системы», отметила свердловский бизнес-омбудсмен, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил правительству оставить ЕНВД до 2024 года. Как ранее писал “Ъ”, в августе правительство РФ дало отрицательный отзыв на инициативу господина Титова, выступившего с предложением продлить действие отменяемого с 1 января 2021 года режима ЕНВД.