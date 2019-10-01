Мэрия Уфы разрешила размежевать квартал завода «Промсвязь»

Администрация Уфы дала разрешение компании «Проект консалтинг» на разработку проектов планировки и межевания квартала, ограниченного улицами Лесотехникума, Клавдии Абрамовой, 50 лет СССР и проспектом Юлаева. Большую часть территории площадью 18,55 га занимает завод «Промсвязь», ранее принадлежавший «Ростелекому».

В прошлом году телеком-компания продала объекты завода вместе с участками компании «Башстройиндустрия», связанной с предпринимателем Рустемом Ягафаровым. Тот, в свою очередь, продал их компании, связанной с девелоперской группой «Талан».

«Проект консалтинг» должен предоставить проекты в Главархитектуру в течение полутора лет. Мэрия рекомендовала проектировщику предусмотреть территории санитарно-защитных зон, объекты социально-бытового обслуживания, учреждения образования и здравоохранения в отдельно стоящих зданиях, а также парковки.

ООО «Проект консалтинг» образовано в феврале 2018 года. Первым владельцем предприятия, по информации Kartoteka.ru, был Рустем Ягафаров. В ноябре 2018 года компания была переоформлена на физлицо Нину Труханову.

Майя Иванова