Суд в Екатеринбурге снял запрет с юмористической инструкции о даче взяток

Кировский райсуд Екатеринбурга признал текст «Красной бурды» про дачу взяток должностным лицам, опубликованный на сайте «Областной газете», не запрещенной информацией, сообщил Центр защиты прав СМИ, в который обратилось издание.

В ноябре 2017 года «Областная газета» опубликовала на своем сайте текст юмористического журнала «Красная бурда» — «Как брать и как давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Вольский районный суд Саратовской области признал этот материал запрещенным к распространению, посчитав его инструкцией для чиновников по совершению незаконных действий, он был заблокирован. «Областная газета» не знала о суде. В 2018 году по требованию Роскомнадзора текст удалили.

Сначала Кировский райсуд Екатеринбурга отказался рассматривать дело, так как спорный материал удалили, и «запрет на его распространение ничьи права не нарушает». Апелляционный суд отменил это решение. По словам медиаюриста Елены Овчинниковой, реальных способов дачи взяток в материале отражено не было. «Сатирический жанр допускает большую степень преувеличения и даже провокации при условии, что общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела»,— добавила она.