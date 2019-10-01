Топ-менеджер Credit Suisse увольняется из-за слежки за бывшим сотрудником

Операционный директор Credit Suisse Пьер-Оливье Буэ подал в отставку на фоне скандала со слежкой, организованной топ-менеджером за бывшим сотрудником банка.

Credit Suisse опубликовал итоги расследования, которое провела консалтинговая компания Homburger по просьбе самого банка. Расследование показало, что господин Буэ организовал слежку за Икбалом Ханом, который 29 августа перешел на работу в UBS, желая удостовериться, что тот не начнет переманивать клиентов и передавать информацию банку-конкуренту. При этом операционный директор не согласовывал организацию слежки за бывшим сотрудником ни с генеральным директором Credit Suisse, ни с кем-то еще из руководства банка. Единственный, кто знал о слежке, был начальник службы безопасности компании, которому господин Буэ и поручил организовать слежку за господином Ханом.

То, что за ним следят, господин Хан понял пару недель назад в Цюрихе, заметив человека, который следовал за ним. Проверка Homburger показала, что сам господин Хан при этом не пытался каким-либо образом нарушить условия трудового соглашения с Credit Suisse.

В итоге Пьер-Оливье Буэ признал свою вину и подал в отставку, которая во вторник была принята советом директоров Credit Suisse. Вместе с господином Буэ банк покидает и глава службы безопасности. Новым операционным директором швейцарского банка уже назначен Джеймс Уолкер, который до сих пор занимал несколько ключевых постов в структуре банка, в том числе финансового директора американских дочерних компаний Credit Suisse.

Кирилл Сарханянц