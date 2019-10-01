«Тольяттимолоко» останется на рынке

В АО «Тольяттимолоко» после двухлетнего наблюдения за финансовым состоянием организации стартовала процедура финансового оздоровления. Соответствующее решение по просьбе кредиторов принял Арбитражный суд Самарской области. Один крупнейших самарских производителей молочной продукции задолжал кредиторам 332 млн руб. Основной долг «Тольяттимолоко» — перед банком «Солидарность», ранее кредитовавшим компанию. Схожая ситуация наблюдается в деле о несостоятельности «Тольяттинской птицефабрики», которую сначала пытались финансово оздоровить, но потом перешли к ликвидации. Сейчас «Тольяттинская птицефабрика» вновь пытается восстановить работу.

В АО «Тольяттимолоко» кредиторы после двухлетнего наблюдения решили, что можно восстановить платежеспособность предприятия. По их просьбе арбитражный суд ввел в организации процедуру внешнего управления на 18 месяцев. Иск о банкротстве компании подал предприниматель Андрей Рыжаков в 2017 году. Как следует из сообщения арбитражного управляющего Евгения Кузнецова на сайте ЕФРСБ, долг молочного производителя превышает 332 млн руб., из них около 328 млн руб. «Тольяттимолоко» должно банку «Солидарность», который ранее контролировался сыном бывшего губернатора Самарской области Константина Титова Алексеем Титовым. По информации в электронной картотеке суда, банк уступил право требования долга ООО «ВолгаКонсалт». Судя по данным «СПАРК-Интерафкс», «ВолгаКонсалт» создан в 2015 году. Владеет и управляет обществом Борис Сорокин. Других компаний у него нет. Выручка «ВолгаКонсалта» в 2017 году составила 1,6 млн руб. Финансовая отчетность за более поздний период не ­опубликована.

АО «Тольяттимолоко» зарегистрировано в Тольятти в 1993 году на базе советского механизированного маслодельного завода, основанного в 1929 году. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», единственным владельцем компании является ивановское ООО «РБХ» Фуада Гасанова. По информации из открытых источников, «РБХ» выступал инвестором предприятия и в 2014 году стал его собственником. Через несколько месяцев после этого банк «Солидарность» оказался под санацией также ивановских ОАО «Зарубежэнергопроект» и Кран­банка. Генеральным директором тольяттинской организации указан Андрей Киричук. В прошлом году выручка предприятия превысила 1,2 млрд руб., прибыль составила 1 млн руб. «Тольяттимолоко» производит молоко, сливки, кисломолочные питьевые продукты, а также сметану, творог, ­йогурт, сливочное масло и т.д. Продукция реализуется в Самарской области и городах соседних областей. Бренд «Тольяттимолоко» представлен, в том числе, в магазинах федеральных продуктовых ­сетей.

Самарская область уступает практически всем соседним регионам по количеству местных производителей продуктов из молока. Помимо тольяттинского завода к крупным областным производителям относятся «Пестравка» и «Сызранский молочный завод». «Маслосырзавод „Кошкинский“» (ГК «Алев») в прошлом году вступил в банкротство. Его производственные мощности использует федеральный холдинг «Русагро».

После окончания процедуры наблюдения арбитражный управляющий отказался отвечать „Ъ“ на вопросы о ее итогах и дальнейшей судьбе предприятия. Из недавно опубликованной информации в карточке компании в ЕФРСБ следует, что балансовая стоимость имущества «Тольяттимолока» составляет около 515 млн руб. Задолженности перед сотрудниками у предприятия нет. Признаков преднамеренного и фиктивного банкротства не ­выявлено.

Как поясняет юрист, руководитель юридического отдела юридического бюро «Падва и Эпштейн» Татьяна Манакова, внешнее управление предполагает внутреннюю оптимизацию и поиск внешних инвестиций, которые позволили бы восстановить платежеспособность и избежать перехода в конкурсное производство. «Можно предположить, что введение внешнего управления повлечет за собой такие мероприятия, как попытка расширения рынка сбыта, возможно — расширение ассортимента, круга оптовых покупателей, действия, направленные на снижение себестоимости продукции, снижение расходов организации. Возможно, будет произведен правовой и экономический анализ договорного пакета должника, исследованы сделки, прекращены или оспорены невыгодные для должника правоотношения»,— говорит Татьяна ­Манакова.

Ранее по инициативе «Солидарности» стартовало банкротство другого сельскохозяйственного предприятия Самарской области — АО «Тольяттинская птицефабрика». С иском о признании «Тольяттинской птицефабрики» несостоятельной в 2016 году в суд обратилось ООО «Юнитранс». Ранее оно взыскало с фабрики в арбитражном суде около 2 млн руб. за ненадлежащее исполнение договора поставки. Спустя некоторое время к делу о банкротстве подключился банк с суммой более 337 млн руб. Сначала на предприятии ввели процедуру внешнего управления, но потом перешли к конкурсному производству, то есть ликвидации организации. Сейчас работу «Тольяттинской птицефабрики» вновь пытаются наладить.

Сабрина Самедова