Минтруд повысит пенсии неработающих пенсионеров на 6,6% в 2020 году

Минтруд проиндексирует страховые пенсии неработающих пенсионеров на 6,6% с 1 января 2020 года, что больше на 2,8% ожидаемой инфляции, говорится в сообщении на сайте министерства. В среднем данный вид пенсии увеличится на 1 тыс. руб. в год.

В апреле 2020 года правительство увеличит пенсию по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальную пенсию, предварительно на 7%. Это изменение коснется 4 млн человек, в том числе 3,2 млн россиян, получающих социальную пенсию.

Напомним, в сентябре вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер страховой пенсии неработающего пенсионера в 2020 году будет равняться 16,4 тыс. руб.