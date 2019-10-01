Метро доехало до банковской гарантии

ООО Строительная компания «Управление строительства-620» (­банкротящийся генеральный подрядчик по строительству станции метро «Стрелка») подал иск о признании прекращенной банковской страховки, выданной банком «Пересвет», по госконтракту. От банка муниципальный заказчик МКУ «Главное управление по строительству метрополитена мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода» (ГУММиД) потребовал возместить почти 470 млн руб. неотработанного аванса и неустойку за недостроенный вентиляционный узел, который не сделан до сих пор.



ООО СК «УС-620», являвшееся генподрядчиком по строительству нижегородской станции метро «Стрелка» с перегонными тоннелями, в арбитражном суде Москвы пытается доказать, что обязательства по банковской гарантии прекращены. Основания для иска неизвестны, материалы арбитражного спора пока не опубликованы.

Напомним, исполнение госконтракта по стройке станции страховал коммерческий банк «Пересвет». Первую гарантию объемом более 3 млрд руб. «Пересвет» выдал ГУММиДу, страхуя выполнение обязательств ­«УС-620», еще в 2015 году при заключении договора на строительство станции метро. Подрядчик сорвал сроки выполнения контракта и имел долги по заработной плате перед рабочими, но, несмотря на это, ГУММиД правом истребования не воспользовался. Более того, выдача этой гарантии спровоцировала корпоративный конфликт в ООО СК «УС-620», так как была выдана банком под залог 51% доли в компании. Учредитель компании Владислав Костенко посчитал, что его обманул директор, заключив сделку с банком, и пытался оспорить ее в суде, но проиграл.

23 апреля банк «Пересвет» выдал муниципальному заказчику новую гарантию под продление контракта на доделку притоннельного вентиляционного узла №2, который был выделен из первого договора во вторую очередь строительства станции метро. Работы должны были завершиться в конце июня, а гарантия действовала до 2 июля. Однако подрядчик снова не уложился в сроки, теперь администрации Нижнего Новгорода предстоит выбрать новую компанию, а на корректировку проекта и сами работы уйдет около года. В лучшем случае вентиляцию «Стрелки» доделают летом 2020 года. До истечения срока действия гарантии муниципальный заказчик успел предъявить банку финансовые требования по неисполнению обязательств со стороны «УС-620». ГУММиД потребовал от банка возместить 469,3 млн руб. не отработанного генподрядчиком аванса, а также заплатить более 17 млн руб. неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ по сооружению вентузла.

«УС-620» в своем иске, поданном к «Пересвету» и ­ГУММиДу, не только просит признать прекращенными обязательства по банковской гарантии, но и запретить банку возвращать нижегородскому ГУММиДу неотработанный аванс и неустойку за вентузел. Однако арбитражные суды не нашли оснований вводить такую обеспечительную меру, как запрет «­Пересвету» выплачивать деньги по банковской гарантии. Разбирательство этого спора продолжится в арбитражном суде Москвы 15 ­октября.

Близкий к мэрии Нижнего Новгорода собеседник отметил, что администрация планирует подать отдельный иск от муниципального заказчика к банку, чтобы взыскать по банковской гарантии 469,3 млн руб. и 17 млн руб. за станцию «Стрелка». Но все упирается в большой размер госпошлины, которая рассчитывается от суммы иска (при подаче иска на сумму более 2 млн руб. размер госпошлины не может превышать 200 тыс. руб.): в дефицитном бюджете города трудно найти лишние деньги для суда с банком.

Другой собеседник “Ъ-Приволжье” в силовых структурах говорит, что не видит желания у ­ГУММиДа и мэрии бороться за получение страховых выплат, предполагая, что их взыскание «замарафетят».

Что касается генподрядчика ООО СК «УС-620», в том же арбитражном суде Москвы продолжают рассматривать заявления кредиторов строительной компании, которая в марте вошла в процедуру наблюдения. В случае банкротства и дальнейшей ликвидации этой фирмы за качество построенной станции метро гарантийной ответственности никто нести не будет, поскольку по закону генподрядчик отвечает в течение пяти лет после сдачи объекта. Как следует из федерального реестра сведений о банкротствах, назначенный временным управляющим «УС-620» Шахбан Малачев в сентябре не смог провести заочное собрание бывших работников компании: бывшие рабочие пока не смогли сорганизоваться и выбрать представителя своих интересов. Назначенное на 3 октября первое собрание кредиторов «УС-620» также не состоится из-за болезни временного управляющего. Что касается гендиректора компании Владислава Костенко, весной он был арестован по обвинению в мошенническом хищении более 90 млн руб. со строительства «Стрелки» за счет приписок объема поставленного на стройку бентонита. На этой неделе Нижегородский райсуд рассмотрит очередное ходатайство следствия о продлении управленцу срока ареста.

Роман Кряжев