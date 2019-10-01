Инвесторам Черное море по колено

Черноморский банк торговли и развития создает международный маркетплейс, призванный облегчить коммуникацию между участниками рынка инвестиционных проектов и запуск проектов с государственным или муниципальным участием. Платформа начнет работать с проектами, реализующимися на территории Краснодарского края и Ростовской области. Ожидается, что в 2020 году от черноморских регионов должно поступить на рассмотрение 15 проектов с объемом инвестиций € 150 млн. Одной из первых стран черноморского региона, чьи компании и инвесторов будут подключать, станет Турция. Эксперты говорят, что маркетплейс банка действительно может привлечь инвесторов и обеспечит финансирование, но дальше успех будет зависеть от проработанности каждого конкретного проекта.

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) в партнерстве с Национальным центром ГЧП создает онлайн центр для инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в инфраструктурные проекты на основе государственно-частного партнерства. Предполагается, что платформа начнет работать с проектами, реализующимися на территории Краснодарского края и Ростовской области, а открыта будет для всех 11 стран-членов ЧБТР. «Относительно Кубани могу сказать, что благодаря этому сотрудничеству повысится инвестиционный и экспертный потенциал региона, большой шанс для реализации получат приоритетные региональные инвестпроекты, наиболее важные для региона: инфраструктурные, транспортные, проекты по возобновляемой энергетике, промышленности и так далее», - сказал президент ЧБТР Дмитрий Панкин. «В результате работы онлайн-центра ГЧП-ЧБТР в 2020 году только от причерноморских регионов на рассмотрение в банк может поступить более 15 проектов ГЧП с объемом инвестиций порядка 150 млн €», - добавил исполнительный директор НЦ ГЧП Максим Ткаченко. С администрацией Краснодарского края у банка уже есть соглашение о готовности сотрудничать.

Сегодня количество проектов ГЧП, реализуемых с применением проектного финансирования, составляет не более 5% от общего объема рынка. Сейчас по этому направлению работают не более десяти банков, а игроков, финансирующих инфраструктурные проекты системно, еще меньше.

Как рассказали в банке, в рамках платформы инвесторы получат возможность видеть и отслеживать судьбу планируемых и уже прорабатываемых органами власти инвестиционных проектов в инфраструктурных отраслях (агрегируются на платформе через подключение к платформе соответствующих представителей органов власти стран и анализируются / оцениваются аналитиками платформы с привлечением ведущих экспертов); изучать базу успешных практик, чтобы принять решение об участии в аналогичных проектах или для подготовки собственной проектной инициативе; предлагать свои инфраструктурные услуги и товары в рамках единого маркетплейса. Также инвесторы получат доступ к единой базе знаний в сфере ГЧП в странах региона, чтобы понять как устроено законодательство и правоприменительная практика, смогут в онлайн режиме привлечь ведущих экспертов рынка к консультациям при подготовке своих проектов и переговорам с публичной стороной.

Одной из первых стран черноморского региона, чьи компании и инвесторов будут подключать, станет Турция. Сейчас ведутся переговоры о массовой регистрации компаний из этой страны на маркетплейсе в октябре, когда он будет запущен.

«До конца 2019 года главная задача - агрегировать различные инвестиционные инициативы в инфраструктуре причерноморского региона России, описать их надлежащим образом, провести их блиц-экспертизу на предмет реалистичности выбранной модели. Начиная с 2020 года мы будем агрегировать инициативы и других стран-участниц ЧБТР, а также приступим к разработке сервиса "Помощь экспертов" - это своего рода экспертный Uber, в рамках которого инициатор проекта любой из сторон сможет оперативно привлечь квалифицированных экспертов из различных стран для помощи в подготовке проекта на ранней стадии»,- пояснил Панкин. Условия софинансирования по каждому проекту будут рассматриваться индивидуально.

Согласно данным с официального сайта, Черноморский банк торговли и развития (The Black Sea Trade and Development Bank ) начал свою деятельность в 1999 году с целью поддержки регионального развития и кооперации стран черноморского региона. Штаб-квартира находится в Греции, Салоники. Членами банка являются такие страны, как Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова, Румыния, Турция, а также Россия и Украина.

По словам руководителя отдела рисков компании «Инвест Консалт» Ивана Гринева, сам по себе маркетплейс может стать хорошим инструментом коммуникации между зарубежными инвесторами и заинтересованными в привлечении денег властями, а также позволит решить важные вопросы финансирования. Однако то, повысит ли участие Краснодарского края в этой площадке приток инвестиций, будет зависеть от качества предлагаемых регионом проектов. «Также стоит учитывать опасения бизнеса относительно договоренностей с властями, а они не беспочвенны: вспомним хотя бы закрытие игорной зоны "Азов Сити", вкладываться в которую предлагало предыдущее руководство Краснодарского края», - заявил господин Гринев.

Директор Корпорации развития Краснодарского края Павел Майоров рассказал, что ценность маркетплейса заключается в том, что в данном случае оценку проекта осуществляет не только администрация края, которая априори явлется заинтересованной в привлечении средств стороной, но и независимая структура в лице банка. «Уровень доверия к такой экспертизе автоматически повышается. Компетенции и финансовые возможности этой организации также будут очень полезны», - резюмировал Павел Майоров.

Елена Рыжкова