В Набережных Челнах после гибели подростка на пожаре проверят заброшенные здания

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил исполкому города проверить состояние заброшенных зданий после пожара в бывшем ресторане «Арарат», где погиб 13-летний подросток. Проверкой также займутся главы районов, муниципальные служащие и телохранители, передает ТАСС.

По словам господина Магдеева, в данный момент СКР проводит необходимые следственные мероприятия после гибели ребенка.

Напомним, что пожар в Набережных Челнах произошел 26 сентября вечером. Основная версия – поджог. Трое подростков залезли в здание бывшего ресторана через окно, один из них поджег лежавшие внутри старые матрацы. После этого двое подростков сбежали, а 13-летний подросток не смог выбраться из здания и скончался. Позже СКР возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

"Ъ-Казань"