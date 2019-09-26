«Облака» сгущаются над Россией

Российский рынок облачных технологий растет стремительными темпами, преимущества cloud-­услуг становятся очевидными для все большего количества компаний, включая промышленные предприятия и госсектор. По оценкам аналитиков, ежегодно объем российского облачного рынка будет расти примерно на четверть и к 2022 году более чем удвоится и превысит 155 млрд руб. Этому, по мнению экспертов, будут способствовать активное развитие интернета вещей, внедрение искусственного интеллекта и технологий виртуальной реальности, а также рост доверия бизнеса к облачным сервисам и лоббирование внедрения ITтехнологий со стороны государства.



Быстрее облака

По данным международного консалтингового агентства iKS-Consulting, рынок облачных услуг в России находится на этапе бурного роста, в 2018 году он достиг отметки 68,4 млрд руб., рост к 2017 году в национальной валюте составил 25%. Согласно базовому сценарию, объем рынка облачных услуг в России к 2022 году более чем удвоится и превысит 155 млрд руб. Рынок будет расти с ежегодным темпом не менее 23%, при этом ожидается, что отдельные сегменты будут расти на 30–31% в год. В случае развития по оптимистическому сценарию объем российского рынка облачных услуг утроится уже в 2023 году.

«Облачный рынок в России, по нашим оценкам, в течение последних пяти лет ежегодно прирастает на 30–40%. Мы видим высокую готовность рынка к использованию cloud-­технологий, интерес проявляют заказчики из абсолютно разных отраслей от ритейла до государственных учреждений. Бизнес оценил экономическую эффективность и надежность облаков. Повышается уровень защиты облачных сервисов»,— рассуждает руководитель группы регионального развития департамента облачных технологий Softline Владимир Егорычев.

В то же время, по подсчетам iKS-Consulting, доля России на мировом рынке облачных услуг в 2018 году не превышала 0,9%. По мнению территориального управляющего самарского кластера ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Алика Носова, облака в России уже не в новинку, рынок развивается 5–7 лет, но в этом направлении Россия отстает от мировых трендов примерно на 4–5 лет. «На мировом рынке есть общепризнанные лидеры — Amazon, Azure, Google, IBM, у нас же из-за особенностей законодательства (ФЗ № 152 „О защите персональных данных“) рынок более или менее закрытый, и основные потребители выбирают отечественные облака. В РФ пока нет какого-то явного лидера, у нас есть ряд сервис-­провайдеров и интеграторов, идет укрупнение рынка, поглощение мелких игроков. Плюс еще не стоят в стороне и зарубежные конкуренты — Huawei, в скором времени планирует запуск и Alibaba»,— объясняет господин Носов. По его словам, в ближайшие 3–5 лет прогнозируется рост рынка на 23–27%, и «тут задача каждого игрока в том, чтобы получить для себя большую долю этого прироста».

Как объясняет руководитель макрорегиона Поволжье MANGO OFFICE Андрей Иванов, до недавнего времени развитие облачного рынка в России сдерживало отсутствие качественных публичных сервисов с российской локализацией, и сейчас культура потребления cloud-­продуктов в стране только зарождается. «Также облачный рынок смещен в сторону создания частных облаков в крупных компаниях. Такие решения, по сравнению с публичными облаками, хуже масштабируются, не тиражируются, и количество доступных сервисов сильно ограничено. Смещение в сторону частных облаков связано с регулятивными барьерами, которые существуют в России и ограничивают действия ведущих глобальных провайдеров облачных услуг. Отчасти уровень проникновения невысок, потому что бизнес пока плохо понимает реальную добавочную ценность облачных технологий»,— считает господин Иванов.

По его словам, динамика роста российского рынка опережает мировые показатели, но в то же время в России облачные решения покупают по-прежнему избирательно, в отличие от Запада, где клиенты, распознав преимущества облака, просят провайдеров обеспечить их целым пакетом услуг.

Доверие растет

Несмотря на то, что рынок облачных услуг в России пока в целом отстает от мирового, эксперты, опрошенные „Ъ-ИТ“, сходятся во мнении, что доверие к cloud-­сервисам в стране растет. «Это подтверждается увеличивающимся спросом на рынке цифровых сервисов. Одна из основных причин перехода бизнеса в облака — экономическая. Для компаний, запускающих бизнес или развивающих новое направление, выгоднее использовать облачное решение и не нести существенные затраты на построение собственной инфраструктуры. Также бизнес, имеющий собственные Центры обработки данных, с течением времени сталкивается с необходимостью их модернизации и все чаще выбирает облака. Выгода в данном случае очевидна — отсутствие существенных финансовых вливаний, использование готовых решений»,— говорит директор самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко.

«Что касается доверия — да, оно возрастает. Сначала бизнес переносит в облако что-то не очень критичное, например, файловые хранилища и бэкапы. Потом, оценив надежность вживую, начинают переносить и критически важные приложения»,— соглашается с коллегой господин Носов. Директор по b2b филиала «Дом.ru Бизнес» в Самаре Анастасия Толочная добавляет: интерес к облачным сервисам растет и среди самарского бизнеса, который «готов принимать новые продукты и активно ими пользуется». По данным Softline, Приволжский федеральный округ в целом является одним из самых прогрессивных в части использования cloud-­решений.

Андрей Иванов из MANGO OFFICE объясняет, что постепенное смещение облачных ресурсов крупных провайдеров в регионы, в том числе в Поволжье, наблюдается на фоне усиления спроса со стороны региональных заказчиков, в том числе региональных органов исполнительной власти, организаций сферы образования, здравоохранения и других. «Кроме того, оптимистический сценарий развития облачного рынка тесно связан с ожиданиями роста объема рынков 5G и IoT (англ. internet of things — интернет вещей). Число противников перехода на облачные услуги среди российского бизнеса, по данным опроса Xelent, проведенного во втором полугодии 2018 года, снизилось до рекордного уровня — 8,5% предприятий, что говорит о росте доверия российского бизнеса к облачным решениям. Это связано с ростом осведомленности предпринимателей о выгодах внедрения облачных решений»,— считает господин Иванов.

Универсальный продукт

Основным драйвером для развития облаков является цифровизация бизнеса. «Если раньше ITотдел занимался преимущественно поддержкой ITинфраструктуры, то теперь это полноценное бизнес-­подразделение, ко­то­рое участвует в решении стратегических задач компании — запуск новых услуг компании, обеспечение непрерывности бизнеса, защита бренда и так далее. ITуслуги, используемые в компании, должны быть адаптированы к новым условиям: помогать сотрудникам решать рабочие задачи без привязки к рабочему компьютеру, иметь высокий уровень безопасности и отказоустойчивости. Все это могут обеспечить cloud-­сервисы»,— рассуждает Владимир Егорычев. Он добавляет, что использование облачных продуктов позволяет компании отказаться от капитальных затрат на покупку лицензий и оборудования и быстро наращивать мощности, например, для реализации масштабного проекта в сжатые сроки.

«Облака — универсальный инструмент для бизнеса любого масштаба, прежде всего, потому, что они позволяют компании быстрее масштабироваться и реализовывать новые проекты, не дожидаясь, пока нужное оборудование для расширения ITмощностей организации будет закуплено, доставлено и подключено. С помощью облака можно решить массу задач — от простого хранения больших массивов данных, с которыми физически не справляются имеющиеся у компании сервера, до выстраивания целой виртуальной экосистемы, включающей в себя и корпоративную почту, и систему CRM, и комплексное управление производством»,— соглашается директор компании «МТС» в Самарской области Александр Меламед.

Экономия бюджета и гибкость — это, пожалуй, одни из основных преимуществ облаков, которые называют опрошенные „Ъ-ИТ“ эксперты. «Клиент равномерно оплачивает тот функционал, который ему необходим, и платит по факту потребления облачных ресурсов. Замена капитальных расходов операционными позволяет более качественно управлять расходными бюджетами организации, снизить риски незапланированного выхода из строя основных средств. А для компаний с широкой географией расположения офисов происходит дополнительная экономия за счет использования коммуникаций внутри единого пространства»,— говорит Андрей Иванов.

Алик Носов в качестве примера приводит компанию, у которой не так много инвестиций, которые можно пустить в «железо», но которой «решать задачи надо здесь и сейчас». «Облако тут поможет обеспечить нужный прирост и конкурентное преимущество. Потому что держать свою инфраструктуру про запас, избыточную, экономически невыгодно. В облаке же можно динамически управлять параметрами инфраструктуры в зависимости от прогнозируемой нагрузки, а значит — управлять себестоимостью»,— рассказывает господин Носов. По его словам, во многом по этой причине в облака вслед за крупным бизнесом идут малые и средние предприниматели, которым очень нужна гибкость, но не хватает ресурсов.

Анастасия Толочная соглашается с тем, что доступность облачных услуг делает их востребованными у компаний любого масштаба с различным бюджетом: «С появлением облаков сервисы, ранее не доступные многим предприятиям малого и среднего бизнеса, стали набирать обороты благодаря минимизации расходов на обслуживание и отсутствию капитальных затрат». Кроме того, по ее словам, «умные» мультифункциональные сервисы помогают отслеживать основные показатели деятельности компании, повышать качество обслуживания клиентов, контролировать, мотивировать, обучать сотрудников, больше зарабатывать и так далее.

Эксперты напоминают, что управлять облачной услугой можно из любой точки мира практически с любых устройств: компьютер, ноутбук, планшет, смартфон. Как следствие, у клиентов cloud-­сервисов нет необходимости работать исключительно в офисе, а это, в свою очередь, позволяет компании меньше тратить на аренду или покупку площадей.

Среди плюсов облачных технологий Максим Токаренко также выделяет оперативное масштабирование ресурсов, гибкую тарифную политику, большой портфель дополнительных сервисов и высокую надежность. «Что касается сокращения рисков при переходе в облако, то малый средний бизнес нивелирует для себя опасность пользования услугами некомпетентного ITперсонала, выхода из строя оборудования при пиковых нагрузках, повреждения, хищения или перегрева сервера при его содержании в офисе. Крупный бизнес снимает риск отсутствия мощностей при необходимости быстрого развертывания ресурсов в экстренных ситуациях, а также надежного резервирования основных серверов»,— говорит господин Токаренко.

Поставщики облачных услуг уверяют, что постоянно работают над повышением уровня безопасности своих продуктов. «Для среднего и малого бизнеса при переходе в облако риски, конечно, сокращаются, потому что провайдеры уделяют больше внимания соблюдению безопасности, чем себе могут позволить сами компании. Во многих случаях безопасность данных в современном облаке уже выше, чем безопасность тех же данных, размещенных на локальных компьютерах сотрудников. Причина проста — профессиональный уровень специалистов, обеспечивающих безопасность в облаке, много выше пользовательской гигиены при использовании IT-флешки, носимые из дома на работу, пароли, написанные на листочке под клавиатурой, и так далее»,— поясняет Андрей Иванов.

Но человеческий фактор, по словам экспертов, присутствует и при работе с cloud-­решениями. «Если ваш администратор продолжает использовать пароли вида qwerty, а сложные пароли дублирует на стикере под монитором, то проблема никуда не денется. Но это не проблема облака — это проблема квалификации персонала. При переходе в облако мы стараемся решать и подобные проблемы, поэтому по сравнению с собственным железом уровень сохранности данных повышается»,— говорит Алик Носов.

Проникают во все сферы

По оценкам экспертов, интерес к облачным решениям проявляют компании практически из всех сфер бизнеса. Это, в частности, телеком, ритейл, электронная коммерция, страхование, финансовый сектор, оптовая торговля, транспорт и логистика, а также сфера услуг индустрии и гостеприимства. Как отмечает Анастасия Толочная, промышленные предприятия более консервативны, но и они постепенно открывают для себя возможности облаков.

«Постепенно облака проникают во все сферы, в том числе традиционно консервативные. В ближайшие несколько лет вырастет число медицинских организаций, использующих облачные технологии: в этой отрасли появилось достаточное количество решений, которые используют облачный подход. Например, телемедицина и архивы данных, получаемых с диагностического оборудования»,— приводит примеры Владимир Егорычев.

До недавнего времени в госсекторе действовали ограничения на использование cloud-­сервисов, но сейчас использование облачной инфраструктуры, наоборот, лоббируется на уровне государства. Как следствие, провайдеры отмечают рост спроса на cloud-­продукты со стороны госсектора, особенно в сегменте решений для «умных» городов.

Что касается самой структуры рынка российских облаков, здесь, по данным MANGO OFFICE, лидирует SaaSсегмент (англ. software as a service — «программное обеспечение как услуга»), на который приходится 68,3% от общего объема рынка. «В разрезе рынка услуг это системы бухгалтерского учета и отчетности — 45,6%, виртуальные АТС и колл-центры — 20,2%, офисные программы — 12,7%. Такой расклад связан с цифровизацией экономики в целом, а также с желанием российского бизнеса уйти от бумажной формы отчетности, потребностью в качественной телефонии и обработке трафика, заменой офисных программ по мере морального устаревания десктопных версий, переходом с пиратского программного обеспечения на легальное и распространением удаленной работы сотрудников»,— объясняет Андрей Иванов.

По словам экспертов, растут и требования заказчиков к облачным технологиям, все чаще они делают выбор в пользу интеллектуальных решений. «Три года назад клиентам облачной АТС было достаточно многоканального номера, распределения вызовов и голосового меню. Сейчас важна интеграция с CRM, аналитика телефонных продаж и так далее. Видеонаблюдение давно вышло за пределы охранных функций и активно применяется для анализа событий при принятии управленческих решений. Счетчик клиентопотока и тепловые карты позволяют проанализировать поведение посетителей, рассчитать их конверсию в покупатели, оптимизировать маркетинговые активности. Поиск по лицам или объектам, а также запись звука обеспечивают контроль активности персонала и качества обслуживания клиентов, возможность анализа потребностей и запросов клиентов, отслеживание причин конфликтов. Дополнительно можно использовать видеозаписи и онлайн-­трансляции в рекламных целях»,— приводит примеры Анастасия Толочная.

Облачное будущее

Рынок облачных сервисов в России, по оценкам экспертов, будет расти и развиваться в соответствии с глобальными технологическими трендами. «Скорее всего, будет уменьшаться доля частных и расти доля публичных облаков в общей структуре рынка. При этом российский рынок растет быстрее, чем мировой. Отечественные облачные провайдеры имеют возможность использовать опыт мирового облачного бизнеса и за счет этого ускорить разработку и вывод на рынок новых продуктов, оптимизировать свои бизнес-­процессы и увеличить темпы роста бизнеса»,— считает Андрей Иванов.

Еще одна тенденция, которая, по мнению поставщиков облачных услуг, будет характерна для российского рынка,— это мультиоблачность. Уже сейчас компании все чаще используют облака не одного, а сразу нескольких поставщиков, что позволяет им сохранить техническую и экономическую независимость от cloud-­провайдера и подбирать облачные предложения под конкретные задачи компании, а также повысить отказоустойчивость систем и их доступность.

Развитию рынка, по словам опрошенных „Ъ-ИТ“ экспертов, будет способствовать и утвержденная в декабре 2018 года национальная программа «Цифровая экономика РФ», в которой предусмотрено трехкратное увеличение финансирования на развитие цифровой экономики страны, что может привести к массовой миграции в облака госсектора. Анастасия Толочная называет еще несколько трендов, которые приведут к росту рынка в ближайшие несколько лет: это активное развитие интернета вещей, внедрение искусственного интеллекта и технологий виртуальной реальности, а также широкое распространение «умных» инфраструктур.

Марина Сергеева