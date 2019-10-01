Топ-100 директоров по общественным и корпоративным связям (по отраслям)

|Информационные технологии
|1
|Зверева Татьяна Валерьевна
|Директор по связям с общественностью
|САП СНГ
|2
|Керценбаум Дарья Алексеевна
|Вице-президент по корпоративным коммуникациям
|Группа компаний ABBYY
|3
|Зенкин Денис Владимирович
|Руководитель департамента корпоративных коммуникаций
|Лаборатория Касперского
|4
|Кондратьева Екатерина Алексеевна
|Глава отдела коммуникаций
|Google Россия
|5
|Лыскова Екатерина Анатольевна
|Руководитель пресс-службы
|Группа компаний ЛАНИТ
|
|Пестерева Ольга Геннадьевна
|Заместитель генерального директора по управлению коммуникациями
|Микрон
|
|Савинова Марина Николаевна
|Директор по корпоративным коммуникациям
|Oracle в России и СНГ
|
|Юсупов Реваз Александрович
|Заместитель генерального директора по связям с общественностью и маркетинту
|Центр развития перспективных технологий
|Коммерческие банки
|1
|Кантер-Амелькина Анна Викторовна
|Вице-президент, директор Департамента коммуникаций, пресс-секретарь президента-председателя правления
|Банк ФК Открытие
|2
|Козырева Дарья Сергеевна
|Директор по информационной политике и связям с общественностью
|Альфа-Банк
|3
|Завьялова Татьяна Владимировна
|Старший вице-президент, директор департамента
|Сбербанк
|4
|Шкаровская Ирэн Владимировна
|Начальник управления стратегических коммуникаций
|Банк Хоум Кредит
|5
|Тотунова Елизавета Константиновна
|Начальник управления маркетинга и коммуникаций
|Банк Возрождение
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Симонова Милена Анатольевна
|Управляющий директор по связям с общественностью
|Segezha Group
|Машиностроение
|1
|Иванова Софья Александровна
|Заместитель генерального директора по маркетинговым и внешним коммуникациям
|Группа компаний Калашников
|2
|Житомирский Илья Михайлович
|Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям
|Объединенная Судостроительная Корпорация
|3
|Топильская Дарья Александровна
|Директор Департамента коммуникаций и информационной политики
|Группа компаний ЛокоТех
|4
|Рыбакова Мария Викторовна
|Начальник Управления коммуникаций и информационной политики
|Объединенные машиностроительные заводы
|5
|Александрова Елена Владимировна
|Директор по связям с общественностью, Россия, Украина и Центральная Азия
|The Boeing Company
|Медиабизнес
|1
|Белов Ким Николаевич
|Директор по стратегическим коммуникациям
|СТС Медиа
|2
|Литовченко Елена Григорьевна
|Директор по связям с общественностью
|The Walt Disney Company CIS LLC
|3
|Комарова Любовь Викторовна
|Заместитель главного редактора
|Эхо Москвы
|4
|Колева Ольга Николаевна
|Исполнительный директор, Руководитель Международного мультимедийного пресс-центра
|МИА Россия сегодня
|5
|Колесникова Кристина Евгеньевна
|Директор по внешним коммуникациям
|Издательство Просвещение
|
|Иванов Артем Константинович
|Руководитель отдела внешних коммуникаций
|Телеканал СТС
|
|Кунгурцева Валерия Вячеславовна
|Заместитель генерального директора
|Национальная Медиа Группа
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Зелькова Лариса Геннадьевна
|Старший вице-президент — руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью
|Норникель
|2
|Руга Владимир Эдуардович
|Заместитель генерального директора по внешним коммуникациям
|Магнитогорский металлургический комбинат
|3
|Залужский Владимир Владимирович
|Начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами
|Северсталь
|4
|Мазанова Юлия Борисовна
|Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям
|УК Металлоинвест
|5
|Санарова Ольга Викторовна
|Директор департамента
|РУСАЛ
|
|Видеман Екатерина Александровна
|Директор департамента по связям с общественностью
|Мечел
|
|Гусенков Игорь Юрьевич
|Заместитель генерального директора по связям с общественностью
|Загорский трубный завод
|
|Старовойт Мария Владимировна
|Директор по внешним и внутренним коммуникациям
|ЕВРАЗ (Evraz Plc)
|Многопрофильные холдинги
|1
|Мартынова Елена Андреевна
|Заместитель генерального директора
|USM
|2
|Санарова Елена Викторовна
|Управляющий директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью
|УК РОСНАНО
|3
|Копытов Сергей Юрьевич
|Пресс-секретарь, Управляющий директор
|АФК Система
|4
|Муравьев Антон Анатольевич
|Директор Департамента по развитию общественных связей
|Группа Интеррос
|Онлайн-платформы
|1
|Исаев Владимир Николаевич
|PR-директор
|Яндекс.Такси
|2
|Лобушкин Георгий Вадимович
|Директор по коммуникациям
|Сити-Мобил
|3
|Рожкова Яна Владимировна
|PR-директор
|Viber
|Профессиональные услуги
|1
|Агишев Дмитрий Леонидович
|Заместитель Генерального директора по коммуникациям и управлению изменениями
|Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда
|2
|Хутько Анастасия Александровна
|Руководитель направления по внешним коммуникациям и развитию бренда в странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии
|EY
|3
|Кудымова Елена Анатольевна
|Директор по связям с общественностью
|Метриум
|4
|Гельтищев Петр Дмитриевич
|Директор Департамента по связям с общественностью
|ФБК Grant Thornton
|5
|Паутова Лариса Александровна
|Управляющий директор
|ФОМ (Общероссийский общественный фонд Общественное мнение)
|
|Фельдман Михаил Давидович
|Руководитель аппарата генерального директора
|ЦНИИ Электроника
|Связь и телекоммуникации
|1
|Быкасов Андрей Петрович
|Вице-президент по внешним коммуникациям
|ВымпелКом (бренд Билайн)
|2
|Алявдин Кирилл Григорьевич
|Директор по корпоративным коммуникациям
|Tele2
|3
|Меркутов Алексей Анатольевич
|Руководитель подразделения по взаимодействию со СМИ, директор пресс-офиса
|МТС
|4
|Бойко Анна Яковлевна
|Директор по корпоративным коммуникациям
|Межрегиональный ТранзитТелеком (МТТ)
|5
|Ким Иван Валерьевич
|Руководитель Департамента по связям с общественностью и коммуникациям
|Компания ТрансТелеКом
|
|Алексеева Ольга Сергеевна
|PR-директор
|Скартел
|Сервис и производство потребительских товаров
|1
|Бахтина Ирина Сергеевна
|Вице-президент по устойчивому развитию и корпоративным отношениям
|Unilever
|2
|Архипова Ирина Петровна
|Директор по внешним связям и коммуникациям
|Coca-Cola HBC Россия
|3
|Бадер Андрей Николаевич
|Директор по делам корпорации и специальным проектам
|Нестле Россия
|4
|Костиков Александр Михайлович
|Директор по коммуникациям, Россия и СНГ
|PepsiCo
|5
|Антончик Татьяна Вячеславовна
|Старший директор по корпоративным коммуникациям
|Пивоваренная компания Балтика
|
|Гущина Ирина Петровна
|PR-директор
|Yum! Brands (KFC)
|
|Кобельская* Ольга Александровна
|Директор по внешним коммуникациям
|Техкомпания Хуавэй
|
|Шахнес Татьяна Юрьевна
|Директор по связям с общественностью и социальным проектам
|ЛГ Электроникс РУС (LG Electronics)
|Страхование
|1
|Асоян Карен Тадевосович
|Директор по связям с общественностью
|Ингосстрах
|2
|Каверина Мария Сергеевна
|Руководитель по связям с общественностью
|АльфаСтрахование
|Строительство
|1
|Зильберт Александр Борисович
|Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям
|Группа ЛСР
|2
|Опимах Ирина Михайловна
|Директор управления пресс-атташе
|ГК КОРТРОС
|3
|Сапронов Дмитрий Всеволодович
|Начальник Управления коммуникаций и протокола
|ЕВРОЦЕМЕНТ груп
|4
|Бурдельная Ирина Анатольевна
|Советник Президента по внешним коммуникациям
|Галс-Девелопмент
|5
|Швидунова Анна Владимировна
|Директор департамента коммуникаций
|Сити-XXI век
|
|Батурин Андрей Григорьевич
|Заместитель генерального директора по связям с общественностью
|Стройгазмонтаж
|
|Панфилова Марина Александровна
|Руководитель департамента
|Группа компаний Инград
|Торговля
|1
|Заикина Мария Георгиевна
|Директор по связям с общественностью и внутренним коммуникациям
|Ozon
|2
|Кузнецов Денис Игоревич
|Начальник управления по связям с общественностью
|X5 Retail Group
|3
|Андреева Валерия Сергеевна
|PR-директор
|Группа М.Видео-Эльдорадо
|4
|Семушина Людмила Владимировна
|Руководитель службы по связям с общественностью
|Inventive Retail Group
|5
|Русанов Владимир Викторович
|Директор по работе со СМИ и PR
|Командор
|
|Киселева Надежда Ивановна
|Начальник Управления по внешним и внутренним коммуникациям
|ГК Детский мир
|
|Прокопьев Валерий Радикович
|Руководитель пресс-службы
|Wildberries
|Транспорт
|1
|Захаренкова Анна Викторовна
|Директор по связям с общественностью
|Международный аэропорт Шереметьево
|2
|Тотоонова Зарина Александровна
|Руководитель пресс-службы
|UCL Holding
|3
|Годлевская Екатерина Геннадиевна
|Руководитель пресс-службы
|РЖД Логистика
|Фармацевтика
|1
|Албаут Татьяна Викторовна
|Директор по связям с общественностью
|НоваМедика
|2
|Саяпина Галина Евгеньевна
|Руководитель отдела по коммуникациям
|Pfizer
|3
|Аристова Анна Александровна
|Руководитель пресс-службы
|Нижфарм (Группа STADA)
|Финансовый сектор
|1
|Брагинский Андрей Александрович
|Управляющий директор по коммуникациям
|Московская Биржа
|2
|Козловская Анна Александровна
|Вице-президент по коммуникациям региона быстрорастущих Европейских рынков
|Mastercard
|3
|Жог Мария Валерьевна
|Директор по маркетингу и связям с общественностью
|ИК Ренессанс Капитал
|4
|Панасюк Татьяна Михайловна
|Начальник Управления маркетинга и коммуникаций
|ИК ВЕЛЕС Капитал
|5
|Куманина Екатерина Олеговна
|Директор по стратегическим коммуникациям
|Российская Венчурная компания
|
|Акованцева Татьяна Ивановна
|Директор по связям с общественностью
|Управляющая компания Система Капитал
|
|Балалуева Ирина Александровна
|PR-директор
|Управляющая компания Альфа-Капитал
|
|Вахмистрова Мария Геннадьевна
|Пресс-секретарь
|Сбербанк Лизинг
|
|Груздева Светлана Андреевна
|Руководитель департамента по связям с общественностью
|БКС брокер
|
|Ходоровский Анатолий Матвеевич
|Директор по внешним коммуникациям
|Группа компаний РЕГИОН
|Химическая промышленность
|1
|Торин Владимир Александрович
|Руководитель Департамента общественных связей и коммуникаций
|МХК ЕвроХим
|2
|Борцов Артур Валентинович
|Директор, Корпоративные коммуникации
|СИБУР Холдинг
|3
|Дорофеев Сергей Евгеньевич
|Руководитель департамента по связям с общественностью
|Акрон
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Нагога Маргарита Георгиевна
|Директор по корпоративным коммуникациям
|РусГидро
|2
|Рукина Надежда Валеньевна
|Директор по стратегическим коммуникациям
|Т Плюс
|3
|Овсянников Глеб Львович
|Начальник департамента общественных связей
|ЛУКОЙЛ
|4
|Волобуев Игорь Андреевич
|Директор по стратегическим коммуникациям
|Группа компаний Российские коммунальные системы