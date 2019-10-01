Топ-100 директоров по общественным и корпоративным связям (по отраслям)

ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Зверева Татьяна Валерьевна Директор по связям с общественностью САП СНГ 2 Керценбаум Дарья Алексеевна Вице-президент по корпоративным коммуникациям Группа компаний ABBYY 3 Зенкин Денис Владимирович Руководитель департамента корпоративных коммуникаций Лаборатория Касперского 4 Кондратьева Екатерина Алексеевна Глава отдела коммуникаций Google Россия 5 Лыскова Екатерина Анатольевна Руководитель пресс-службы Группа компаний ЛАНИТ Пестерева Ольга Геннадьевна Заместитель генерального директора по управлению коммуникациями Микрон Савинова Марина Николаевна Директор по корпоративным коммуникациям Oracle в России и СНГ Юсупов Реваз Александрович Заместитель генерального директора по связям с общественностью и маркетинту Центр развития перспективных технологий Коммерческие банки 1 Кантер-Амелькина Анна Викторовна Вице-президент, директор Департамента коммуникаций, пресс-секретарь президента-председателя правления Банк ФК Открытие 2 Козырева Дарья Сергеевна Директор по информационной политике и связям с общественностью Альфа-Банк 3 Завьялова Татьяна Владимировна Старший вице-президент, директор департамента Сбербанк 4 Шкаровская Ирэн Владимировна Начальник управления стратегических коммуникаций Банк Хоум Кредит 5 Тотунова Елизавета Константиновна Начальник управления маркетинга и коммуникаций Банк Возрождение Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Симонова Милена Анатольевна Управляющий директор по связям с общественностью Segezha Group Машиностроение 1 Иванова Софья Александровна Заместитель генерального директора по маркетинговым и внешним коммуникациям Группа компаний Калашников 2 Житомирский Илья Михайлович Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Объединенная Судостроительная Корпорация 3 Топильская Дарья Александровна Директор Департамента коммуникаций и информационной политики Группа компаний ЛокоТех 4 Рыбакова Мария Викторовна Начальник Управления коммуникаций и информационной политики Объединенные машиностроительные заводы 5 Александрова Елена Владимировна Директор по связям с общественностью, Россия, Украина и Центральная Азия The Boeing Company Медиабизнес 1 Белов Ким Николаевич Директор по стратегическим коммуникациям СТС Медиа 2 Литовченко Елена Григорьевна Директор по связям с общественностью The Walt Disney Company CIS LLC 3 Комарова Любовь Викторовна Заместитель главного редактора Эхо Москвы 4 Колева Ольга Николаевна Исполнительный директор, Руководитель Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня 5 Колесникова Кристина Евгеньевна Директор по внешним коммуникациям Издательство Просвещение Иванов Артем Константинович Руководитель отдела внешних коммуникаций Телеканал СТС Кунгурцева Валерия Вячеславовна Заместитель генерального директора Национальная Медиа Группа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Зелькова Лариса Геннадьевна Старший вице-президент — руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Норникель 2 Руга Владимир Эдуардович Заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Магнитогорский металлургический комбинат 3 Залужский Владимир Владимирович Начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами Северсталь 4 Мазанова Юлия Борисовна Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК Металлоинвест 5 Санарова Ольга Викторовна Директор департамента РУСАЛ Видеман Екатерина Александровна Директор департамента по связям с общественностью Мечел Гусенков Игорь Юрьевич Заместитель генерального директора по связям с общественностью Загорский трубный завод Старовойт Мария Владимировна Директор по внешним и внутренним коммуникациям ЕВРАЗ (Evraz Plc) Многопрофильные холдинги 1 Мартынова Елена Андреевна Заместитель генерального директора USM 2 Санарова Елена Викторовна Управляющий директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью УК РОСНАНО 3 Копытов Сергей Юрьевич Пресс-секретарь, Управляющий директор АФК Система 4 Муравьев Антон Анатольевич Директор Департамента по развитию общественных связей Группа Интеррос Онлайн-платформы 1 Исаев Владимир Николаевич PR-директор Яндекс.Такси 2 Лобушкин Георгий Вадимович Директор по коммуникациям Сити-Мобил 3 Рожкова Яна Владимировна PR-директор Viber Профессиональные услуги 1 Агишев Дмитрий Леонидович Заместитель Генерального директора по коммуникациям и управлению изменениями Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 2 Хутько Анастасия Александровна Руководитель направления по внешним коммуникациям и развитию бренда в странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии EY 3 Кудымова Елена Анатольевна Директор по связям с общественностью Метриум 4 Гельтищев Петр Дмитриевич Директор Департамента по связям с общественностью ФБК Grant Thornton 5 Паутова Лариса Александровна Управляющий директор ФОМ (Общероссийский общественный фонд Общественное мнение) Фельдман Михаил Давидович Руководитель аппарата генерального директора ЦНИИ Электроника Связь и телекоммуникации 1 Быкасов Андрей Петрович Вице-президент по внешним коммуникациям ВымпелКом (бренд Билайн) 2 Алявдин Кирилл Григорьевич Директор по корпоративным коммуникациям Tele2 3 Меркутов Алексей Анатольевич Руководитель подразделения по взаимодействию со СМИ, директор пресс-офиса МТС 4 Бойко Анна Яковлевна Директор по корпоративным коммуникациям Межрегиональный ТранзитТелеком (МТТ) 5 Ким Иван Валерьевич Руководитель Департамента по связям с общественностью и коммуникациям Компания ТрансТелеКом Алексеева Ольга Сергеевна PR-директор Скартел Сервис и производство потребительских товаров 1 Бахтина Ирина Сергеевна Вице-президент по устойчивому развитию и корпоративным отношениям Unilever 2 Архипова Ирина Петровна Директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия 3 Бадер Андрей Николаевич Директор по делам корпорации и специальным проектам Нестле Россия 4 Костиков Александр Михайлович Директор по коммуникациям, Россия и СНГ PepsiCo 5 Антончик Татьяна Вячеславовна Старший директор по корпоративным коммуникациям Пивоваренная компания Балтика Гущина Ирина Петровна PR-директор Yum! Brands (KFC) Кобельская* Ольга Александровна Директор по внешним коммуникациям Техкомпания Хуавэй Шахнес Татьяна Юрьевна Директор по связям с общественностью и социальным проектам ЛГ Электроникс РУС (LG Electronics) Страхование 1 Асоян Карен Тадевосович Директор по связям с общественностью Ингосстрах 2 Каверина Мария Сергеевна Руководитель по связям с общественностью АльфаСтрахование Строительство 1 Зильберт Александр Борисович Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Группа ЛСР 2 Опимах Ирина Михайловна Директор управления пресс-атташе ГК КОРТРОС 3 Сапронов Дмитрий Всеволодович Начальник Управления коммуникаций и протокола ЕВРОЦЕМЕНТ груп 4 Бурдельная Ирина Анатольевна Советник Президента по внешним коммуникациям Галс-Девелопмент 5 Швидунова Анна Владимировна Директор департамента коммуникаций Сити-XXI век Батурин Андрей Григорьевич Заместитель генерального директора по связям с общественностью Стройгазмонтаж Панфилова Марина Александровна Руководитель департамента Группа компаний Инград Торговля 1 Заикина Мария Георгиевна Директор по связям с общественностью и внутренним коммуникациям Ozon 2 Кузнецов Денис Игоревич Начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group 3 Андреева Валерия Сергеевна PR-директор Группа М.Видео-Эльдорадо 4 Семушина Людмила Владимировна Руководитель службы по связям с общественностью Inventive Retail Group 5 Русанов Владимир Викторович Директор по работе со СМИ и PR Командор Киселева Надежда Ивановна Начальник Управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК Детский мир Прокопьев Валерий Радикович Руководитель пресс-службы Wildberries Транспорт 1 Захаренкова Анна Викторовна Директор по связям с общественностью Международный аэропорт Шереметьево 2 Тотоонова Зарина Александровна Руководитель пресс-службы UCL Holding 3 Годлевская Екатерина Геннадиевна Руководитель пресс-службы РЖД Логистика Фармацевтика 1 Албаут Татьяна Викторовна Директор по связям с общественностью НоваМедика 2 Саяпина Галина Евгеньевна Руководитель отдела по коммуникациям Pfizer 3 Аристова Анна Александровна Руководитель пресс-службы Нижфарм (Группа STADA) Финансовый сектор 1 Брагинский Андрей Александрович Управляющий директор по коммуникациям Московская Биржа 2 Козловская Анна Александровна Вице-президент по коммуникациям региона быстрорастущих Европейских рынков Mastercard 3 Жог Мария Валерьевна Директор по маркетингу и связям с общественностью ИК Ренессанс Капитал 4 Панасюк Татьяна Михайловна Начальник Управления маркетинга и коммуникаций ИК ВЕЛЕС Капитал 5 Куманина Екатерина Олеговна Директор по стратегическим коммуникациям Российская Венчурная компания Акованцева Татьяна Ивановна Директор по связям с общественностью Управляющая компания Система Капитал Балалуева Ирина Александровна PR-директор Управляющая компания Альфа-Капитал Вахмистрова Мария Геннадьевна Пресс-секретарь Сбербанк Лизинг Груздева Светлана Андреевна Руководитель департамента по связям с общественностью БКС брокер Ходоровский Анатолий Матвеевич Директор по внешним коммуникациям Группа компаний РЕГИОН Химическая промышленность 1 Торин Владимир Александрович Руководитель Департамента общественных связей и коммуникаций МХК ЕвроХим 2 Борцов Артур Валентинович Директор, Корпоративные коммуникации СИБУР Холдинг 3 Дорофеев Сергей Евгеньевич Руководитель департамента по связям с общественностью Акрон Энергетика и топливный комплекс 1 Нагога Маргарита Георгиевна Директор по корпоративным коммуникациям РусГидро 2 Рукина Надежда Валеньевна Директор по стратегическим коммуникациям Т Плюс 3 Овсянников Глеб Львович Начальник департамента общественных связей ЛУКОЙЛ 4 Волобуев Игорь Андреевич Директор по стратегическим коммуникациям Группа компаний Российские коммунальные системы