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Топ-100 директоров по общественным и корпоративным связям (по отраслям)

"Топ 1000 российских менеджеров". Приложение от , стр. 8
ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Зверева Татьяна Валерьевна Директор по связям с общественностью САП СНГ
2 Керценбаум Дарья Алексеевна Вице-президент по корпоративным коммуникациям Группа компаний ABBYY
3 Зенкин Денис Владимирович Руководитель департамента корпоративных коммуникаций Лаборатория Касперского
4 Кондратьева Екатерина Алексеевна Глава отдела коммуникаций Google Россия
5 Лыскова Екатерина Анатольевна Руководитель пресс-службы Группа компаний ЛАНИТ
Пестерева Ольга Геннадьевна Заместитель генерального директора по управлению коммуникациями Микрон
Савинова Марина Николаевна Директор по корпоративным коммуникациям Oracle в России и СНГ
Юсупов Реваз Александрович Заместитель генерального директора по связям с общественностью и маркетинту Центр развития перспективных технологий
Коммерческие банки
1 Кантер-Амелькина Анна Викторовна Вице-президент, директор Департамента коммуникаций, пресс-секретарь президента-председателя правления Банк ФК Открытие
2 Козырева Дарья Сергеевна Директор по информационной политике и связям с общественностью Альфа-Банк
3 Завьялова Татьяна Владимировна Старший вице-президент, директор департамента Сбербанк
4 Шкаровская Ирэн Владимировна Начальник управления стратегических коммуникаций Банк Хоум Кредит
5 Тотунова Елизавета Константиновна Начальник управления маркетинга и коммуникаций Банк Возрождение
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
1 Симонова Милена Анатольевна Управляющий директор по связям с общественностью Segezha Group
Машиностроение
1 Иванова Софья Александровна Заместитель генерального директора по маркетинговым и внешним коммуникациям Группа компаний Калашников
2 Житомирский Илья Михайлович Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Объединенная Судостроительная Корпорация
3 Топильская Дарья Александровна Директор Департамента коммуникаций и информационной политики Группа компаний ЛокоТех
4 Рыбакова Мария Викторовна Начальник Управления коммуникаций и информационной политики Объединенные машиностроительные заводы
5 Александрова Елена Владимировна Директор по связям с общественностью, Россия, Украина и Центральная Азия The Boeing Company
Медиабизнес
1 Белов Ким Николаевич Директор по стратегическим коммуникациям СТС Медиа
2 Литовченко Елена Григорьевна Директор по связям с общественностью The Walt Disney Company CIS LLC
3 Комарова Любовь Викторовна Заместитель главного редактора Эхо Москвы
4 Колева Ольга Николаевна Исполнительный директор, Руководитель Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня
5 Колесникова Кристина Евгеньевна Директор по внешним коммуникациям Издательство Просвещение
Иванов Артем Константинович Руководитель отдела внешних коммуникаций Телеканал СТС
Кунгурцева Валерия Вячеславовна Заместитель генерального директора Национальная Медиа Группа
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Зелькова Лариса Геннадьевна Старший вице-президент — руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Норникель
2 Руга Владимир Эдуардович Заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Магнитогорский металлургический комбинат
3 Залужский Владимир Владимирович Начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами Северсталь
4 Мазанова Юлия Борисовна Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК Металлоинвест
5 Санарова Ольга Викторовна Директор департамента РУСАЛ
Видеман Екатерина Александровна Директор департамента по связям с общественностью Мечел
Гусенков Игорь Юрьевич Заместитель генерального директора по связям с общественностью Загорский трубный завод
Старовойт Мария Владимировна Директор по внешним и внутренним коммуникациям ЕВРАЗ (Evraz Plc)
Многопрофильные холдинги
1 Мартынова Елена Андреевна Заместитель генерального директора USM
2 Санарова Елена Викторовна Управляющий директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью УК РОСНАНО
3 Копытов Сергей Юрьевич Пресс-секретарь, Управляющий директор АФК Система
4 Муравьев Антон Анатольевич Директор Департамента по развитию общественных связей Группа Интеррос
Онлайн-платформы
1 Исаев Владимир Николаевич PR-директор Яндекс.Такси
2 Лобушкин Георгий Вадимович Директор по коммуникациям Сити-Мобил
3 Рожкова Яна Владимировна PR-директор Viber
Профессиональные услуги
1 Агишев Дмитрий Леонидович Заместитель Генерального директора по коммуникациям и управлению изменениями Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда
2 Хутько Анастасия Александровна Руководитель направления по внешним коммуникациям и развитию бренда в странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии EY
3 Кудымова Елена Анатольевна Директор по связям с общественностью Метриум
4 Гельтищев Петр Дмитриевич Директор Департамента по связям с общественностью ФБК Grant Thornton
5 Паутова Лариса Александровна Управляющий директор ФОМ (Общероссийский общественный фонд Общественное мнение)
Фельдман Михаил Давидович Руководитель аппарата генерального директора ЦНИИ Электроника
Связь и телекоммуникации
1 Быкасов Андрей Петрович Вице-президент по внешним коммуникациям ВымпелКом (бренд Билайн)
2 Алявдин Кирилл Григорьевич Директор по корпоративным коммуникациям Tele2
3 Меркутов Алексей Анатольевич Руководитель подразделения по взаимодействию со СМИ, директор пресс-офиса МТС
4 Бойко Анна Яковлевна Директор по корпоративным коммуникациям Межрегиональный ТранзитТелеком (МТТ)
5 Ким Иван Валерьевич Руководитель Департамента по связям с общественностью и коммуникациям Компания ТрансТелеКом
Алексеева Ольга Сергеевна PR-директор Скартел
Сервис и производство потребительских товаров
1 Бахтина Ирина Сергеевна Вице-президент по устойчивому развитию и корпоративным отношениям Unilever
2 Архипова Ирина Петровна Директор по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия
3 Бадер Андрей Николаевич Директор по делам корпорации и специальным проектам Нестле Россия
4 Костиков Александр Михайлович Директор по коммуникациям, Россия и СНГ PepsiCo
5 Антончик Татьяна Вячеславовна Старший директор по корпоративным коммуникациям Пивоваренная компания Балтика
Гущина Ирина Петровна PR-директор Yum! Brands (KFC)
Кобельская* Ольга Александровна Директор по внешним коммуникациям Техкомпания Хуавэй
Шахнес Татьяна Юрьевна Директор по связям с общественностью и социальным проектам ЛГ Электроникс РУС (LG Electronics)
Страхование
1 Асоян Карен Тадевосович Директор по связям с общественностью Ингосстрах
2 Каверина Мария Сергеевна Руководитель по связям с общественностью АльфаСтрахование
Строительство
1 Зильберт Александр Борисович Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Группа ЛСР
2 Опимах Ирина Михайловна Директор управления пресс-атташе ГК КОРТРОС
3 Сапронов Дмитрий Всеволодович Начальник Управления коммуникаций и протокола ЕВРОЦЕМЕНТ груп
4 Бурдельная Ирина Анатольевна Советник Президента по внешним коммуникациям Галс-Девелопмент
5 Швидунова Анна Владимировна Директор департамента коммуникаций Сити-XXI век
Батурин Андрей Григорьевич Заместитель генерального директора по связям с общественностью Стройгазмонтаж
Панфилова Марина Александровна Руководитель департамента Группа компаний Инград
Торговля
1 Заикина Мария Георгиевна Директор по связям с общественностью и внутренним коммуникациям Ozon
2 Кузнецов Денис Игоревич Начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group
3 Андреева Валерия Сергеевна PR-директор Группа М.Видео-Эльдорадо
4 Семушина Людмила Владимировна Руководитель службы по связям с общественностью Inventive Retail Group
5 Русанов Владимир Викторович Директор по работе со СМИ и PR Командор
Киселева Надежда Ивановна Начальник Управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК Детский мир
Прокопьев Валерий Радикович Руководитель пресс-службы Wildberries
Транспорт
1 Захаренкова Анна Викторовна Директор по связям с общественностью Международный аэропорт Шереметьево
2 Тотоонова Зарина Александровна Руководитель пресс-службы UCL Holding
3 Годлевская Екатерина Геннадиевна Руководитель пресс-службы РЖД Логистика
Фармацевтика
1 Албаут Татьяна Викторовна Директор по связям с общественностью НоваМедика
2 Саяпина Галина Евгеньевна Руководитель отдела по коммуникациям Pfizer
3 Аристова Анна Александровна Руководитель пресс-службы Нижфарм (Группа STADA)
Финансовый сектор
1 Брагинский Андрей Александрович Управляющий директор по коммуникациям Московская Биржа
2 Козловская Анна Александровна Вице-президент по коммуникациям региона быстрорастущих Европейских рынков Mastercard
3 Жог Мария Валерьевна Директор по маркетингу и связям с общественностью ИК Ренессанс Капитал
4 Панасюк Татьяна Михайловна Начальник Управления маркетинга и коммуникаций ИК ВЕЛЕС Капитал
5 Куманина Екатерина Олеговна Директор по стратегическим коммуникациям Российская Венчурная компания
Акованцева Татьяна Ивановна Директор по связям с общественностью Управляющая компания Система Капитал
Балалуева Ирина Александровна PR-директор Управляющая компания Альфа-Капитал
Вахмистрова Мария Геннадьевна Пресс-секретарь Сбербанк Лизинг
Груздева Светлана Андреевна Руководитель департамента по связям с общественностью БКС брокер
Ходоровский Анатолий Матвеевич Директор по внешним коммуникациям Группа компаний РЕГИОН
Химическая промышленность
1 Торин Владимир Александрович Руководитель Департамента общественных связей и коммуникаций МХК ЕвроХим
2 Борцов Артур Валентинович Директор, Корпоративные коммуникации СИБУР Холдинг
3 Дорофеев Сергей Евгеньевич Руководитель департамента по связям с общественностью Акрон
Энергетика и топливный комплекс
1 Нагога Маргарита Георгиевна Директор по корпоративным коммуникациям РусГидро
2 Рукина Надежда Валеньевна Директор по стратегическим коммуникациям Т Плюс
3 Овсянников Глеб Львович Начальник департамента общественных связей ЛУКОЙЛ
4 Волобуев Игорь Андреевич Директор по стратегическим коммуникациям Группа компаний Российские коммунальные системы
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